4 آب "الحقيقة الضائعة"
أرقام كارثية لأستون فيلا هذا الموسم

أرقام كارثية لأستون فيلا هذا الموسم
كرة القدم

2025-09-23 | 01:40
أرقام كارثية لأستون فيلا هذا الموسم

واصل أستون فيلا بدايته المتعثّرة في موسم 2025-2026

واصل أستون فيلا بدايته المتعثّرة في موسم 2025-2026، دون أي فوز حتى الآن، بعد سلسلة نتائج شملت تعادلاتٍ سلبية أمام نيوكاسل وإيفرتون، وخسارتين أمام برينتفورد (0-1) وكريستال بالاس (0-3) والتعادل (1-1) مع سندرلاند.
وثبتت هذه النتائج فريق المدرب أوناي إيمري في مراكز الهبوط برصيد 3 نقاط فقط من خمس جولات، وزاد خروج فيلا من كأس الرابطة (كاراباو) حدّة البداية السلبية، بعدما تعادل مع برينتفورد (1-1) في الوقت الأصلي ثم الخسارة (2-4) بركلات الترجيح في الدور الثالث..
هجوم الفريق يُعاني بوضوح، إذ سجّل فيلا هدفا واحدا فقط في الدوري خلال خمس مباريات، مقابل خمسة أهدافٍ استقبلها، ما يعكس أزمة فاعلية أمام المرمى رغم صناعة فرص محدودة.
ويحتلّ فيلا المركز الثامن عشر في جدول الدوري، وتنتظره استحقاقات أوروبية ومحلية قريبة، ما يضع الجهاز الفني واللاعبين أمام ضرورة استعادة الهوية والفاعلية سريعا، لتفادي تعقيد موقف الفريق مبكرا في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الخريف.




