هل تعلم؟ .. نجم ليفربول ممنوع عن غرفة الملابس!!

وقّع نغوموها على أول عقد احترافي له مع

لا يزال ريو نغوموها، موهبة الصاعدة، البالغ 17 عاماً، ممنوعاً من دخول غرفة الملابس، حيث يتم إعتباره "طفلاً"، بموجب القوانين، وقواعد الإتحاد الإنجليزي ، المتعلقة بحماية القُصّر، والتي لا تسمح لشخص في سنّه بتغيير ملابسه في الغرفة نفسها مع اللاعبين البالغين.

وبالأمس، وقّع نغوموها على أول عقد احترافي له مع ليفربول، حيث منحه إياه بطل جائزة لأدائه الرائع في الفريق الأول.

ويأتي الجديد بعد شهر من تسجيل نغوموها هدفه الأول في الدقيقة 100 في مرمى (3-2)، حيث كان عمره 17 عاما وأربعة أيام.

وشارك نغوموها، في مواجهة وفي الفوز في على ، وهو انضم إلى ليفربول في صيف عام 2024 من .







