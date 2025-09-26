الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

هل تعلم؟ .. نجم ليفربول ممنوع عن غرفة الملابس!!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هل تعلم؟ .. نجم ليفربول ممنوع عن غرفة الملابس!!
A-
A+

كرة القدم

2025-09-26 | 01:43
هل تعلم؟ .. نجم ليفربول ممنوع عن غرفة الملابس!!

وقّع نغوموها على أول عقد احترافي له مع ليفربول

لا يزال ريو نغوموها، موهبة ليفربول الصاعدة، البالغ 17 عاماً، ممنوعاً من دخول غرفة الملابس، حيث يتم إعتباره "طفلاً"، بموجب القوانين، وقواعد الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، المتعلقة بحماية القُصّر، والتي لا تسمح لشخص في سنّه بتغيير ملابسه في الغرفة نفسها مع اللاعبين البالغين.
وبالأمس، وقّع نغوموها على أول عقد احترافي له مع ليفربول، حيث منحه إياه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز جائزة لأدائه الرائع في الفريق الأول.
ويأتي العقد الجديد بعد شهر من تسجيل نغوموها هدفه الأول في الدقيقة 100 في مرمى نيوكاسل يونايتد (3-2)، حيث كان عمره 17 عاما وأربعة أيام.
وشارك نغوموها، في مواجهة مانشستر يونايتد وفي الفوز في دوري أبطال أوروبا على أتلتيكو مدريد، وهو انضم إلى ليفربول في صيف عام 2024 من أكاديمية تشيلسي.



مقالات ذات صلة

بسمة بوسيل تثير الجدل بلقطات جمعتها مع صديقها داخل غرفة الملابس!
2025-09-08

بسمة بوسيل تثير الجدل بلقطات جمعتها مع صديقها داخل غرفة الملابس!

فليك "أغلق" غرفة الملابس على لاعبي برشلونة
2025-09-06

فليك "أغلق" غرفة الملابس على لاعبي برشلونة

مارسيليا يستبعد نجميه بعد مشادة حادة في غرفة الملابس
2025-08-19

مارسيليا يستبعد نجميه بعد مشادة حادة في غرفة الملابس

أحمد سعد عن ملابسه الغريبة: "أضحك على نفسي"
2025-09-12

أحمد سعد عن ملابسه الغريبة: "أضحك على نفسي"

هل تعلم؟ .. نجم ليفربول ممنوع عن غرفة الملابس!!

رياضة

كرة القدم

ريو نغوموها

ليفربول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - هانسي فليك ومتعة برشلونة على ايقاع فضل شاكر
ليفربول يسدّد كامل مستحقات عقد ديوغو جوتا لعائلته

اقرأ ايضا في كرة القدم

فنان أرجنتيني شهير ينفي أنه والد ميسي !!
01:50

فنان أرجنتيني شهير ينفي أنه والد ميسي !!

حرص مونتانير على توضيح الأمر بشكل طريف

01:50

فنان أرجنتيني شهير ينفي أنه والد ميسي !!

حرص مونتانير على توضيح الأمر بشكل طريف

فيديو - روتين بالغ الغرابة للاعب ياباني في ألمانيا
01:48

فيديو - روتين بالغ الغرابة للاعب ياباني في ألمانيا

منذ انضمامه الى سانت باولي الألماني

01:48

فيديو - روتين بالغ الغرابة للاعب ياباني في ألمانيا

منذ انضمامه الى سانت باولي الألماني

فيديو - هانسي فليك ومتعة برشلونة على ايقاع فضل شاكر
01:45

فيديو - هانسي فليك ومتعة برشلونة على ايقاع فضل شاكر

لقطات ذات طابع أبوي حنون مع الفريق الكتالوني

01:45

فيديو - هانسي فليك ومتعة برشلونة على ايقاع فضل شاكر

لقطات ذات طابع أبوي حنون مع الفريق الكتالوني

اخترنا لك
فنان أرجنتيني شهير ينفي أنه والد ميسي !!
01:50
فيديو - روتين بالغ الغرابة للاعب ياباني في ألمانيا
01:48
فيديو - هانسي فليك ومتعة برشلونة على ايقاع فضل شاكر
01:45
ليفربول يسدّد كامل مستحقات عقد ديوغو جوتا لعائلته
01:42

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025