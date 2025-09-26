هل تعلم؟ .. نجم ليفربول ممنوع عن غرفة الملابس!!

لا يزال ريو نغوموها، موهبة ليفربول
الصاعدة، البالغ 17 عاماً، ممنوعاً من دخول غرفة الملابس، حيث يتم إعتباره "طفلاً"، بموجب القوانين، وقواعد الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم
، المتعلقة بحماية القُصّر، والتي لا تسمح لشخص في سنّه بتغيير ملابسه في الغرفة نفسها مع اللاعبين البالغين.
وبالأمس، وقّع نغوموها على أول عقد احترافي له مع ليفربول، حيث منحه إياه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز
جائزة لأدائه الرائع في الفريق الأول.
ويأتي العقد
الجديد بعد شهر من تسجيل نغوموها هدفه الأول في الدقيقة 100 في مرمى نيوكاسل يونايتد
(3-2)، حيث كان عمره 17 عاما وأربعة أيام.
وشارك نغوموها، في مواجهة مانشستر يونايتد
وفي الفوز في دوري أبطال أوروبا
على أتلتيكو مدريد
، وهو انضم إلى ليفربول في صيف عام 2024 من أكاديمية تشيلسي
.