ليفربول يسدّد كامل مستحقات عقد ديوغو جوتا لعائلته

ليفربول يسدّد كامل مستحقات عقد ديوغو جوتا لعائلته
كرة القدم

2025-09-26 | 01:42
ليفربول يسدّد كامل مستحقات عقد ديوغو جوتا لعائلته

واصلت إدارة ليفربول دعمها لعائلة اللاعب الراحل ديوغو جوتا

واصلت إدارة ليفربول دعمها لعائلة اللاعب الراحل ديوغو جوتا، إذ أفاد المدرب آرني سلوت بأنّ النادي سدّد كامل مستحقّات العامين المتبقيين في عقده، واعتبر أنّ هذا التصرف نادراً في كرة القدم
وأوضح سلوت أنّ الخطوة شملت تحويل القيمة إلى أسرة جوتا، وتحديداً زوجته روت وأطفاله الثلاثة، بنهج إنساني من ملّاك النادي. فيما لم تُكشف القيمة الدقيقة للعقد.
وأشارت تقديرات أن اللاعب كان يتقاضى أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بما يرفع إجمالي الدفعات إلى ما يزيد على عشرة ملايين جنيه.
وتفيد معلومات داخل النادي بأنّ مجموعة فينواي الرياضية تواصلت سريعاً مع الأسرة بعد وفاة جوتا وشقيقه في الثالث من تموز - يوليو، وأنّ رئيس النادي توم فيرنر أكدّ في ظهور إعلامي أخير التزام الإدارة برعاية العائلة.
ويواصل ليفربول وجماهيره تخليد ذكرى صاحب القميص 20، إذ يُردَّد نشيده في الدقيقة العشرين من المباريات، وتُنظَّم مبادرات تذكارية من اللاعبين. 
ويرى سلوت أنّ مشاهد الحزن والتضامن عكست خصوصية النادي، مشيراً إلى الزهور واللوحات التذكارية وإلى التزام اللاعبين بروح المسؤولية خلال مراسم الوداع ثم العودة إلى التدريبات. 
كما حضرت روت حفل الكرة الذهبية في باريس ضمن فقرة تكريمية، بينما يؤكد محيط النادي أنّ الفقد ترك أثراً عميقاً امتد من غرفة الملابس إلى المدرجات والإدارة.


ليفربول يسدّد كامل مستحقات عقد ديوغو جوتا لعائلته

رياضة

كرة القدم

ليفربول

ديوغو جوتا

