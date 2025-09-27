"ألأمير هاري" ماكينة أهداف وأرقام قياسية

تابع النجم الإنجليزي هاري كين مسلسل هز الشباك

تابع النجم الإنجليزي هاري كين مسلسل هز الشباك، مسجلاً هدفين في فوز فريقه على مضيفه فيردر بريمن (4-0) في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

وأعلن النادي أن مهاجمه الإنجليزي أصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في صفوفه، بعد أن سجلها في مبارياته الـ104.

وحطم "ألأمير هاري" الرقم القياسي الذي يحمله مع والنرويجي إيرلينغ هالاند مع ، ولكن في 105 مباريات.

وسجل كين، البالغ من العمر 32 عاما، 10 أهداف في 5 مباريات فقط هذا الموسم في "البوندسليغا"، فيما حقق بايرن الخامس وتربع على صدارة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، في حين توقف رصيد نادي فيردربريمن عند 4 نقاط في المركز .





