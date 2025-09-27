الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

"ألأمير هاري" ماكينة أهداف وأرقام قياسية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
&quot;ألأمير هاري&quot; ماكينة أهداف وأرقام قياسية
A-
A+

كرة القدم

2025-09-27 | 02:10
"ألأمير هاري" ماكينة أهداف وأرقام قياسية

تابع النجم الإنجليزي هاري كين مسلسل هز الشباك

تابع النجم الإنجليزي هاري كين مسلسل هز الشباك، مسجلاً هدفين في فوز فريقه بايرن ميونيخ على مضيفه فيردر بريمن (4-0) في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الألماني.
وأعلن النادي أن مهاجمه الإنجليزي أصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في صفوفه، بعد أن سجلها في مبارياته الـ104.
وحطم "ألأمير هاري" الرقم القياسي الأوروبي الذي يحمله البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد والنرويجي إيرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي، ولكن في 105 مباريات.
وسجل كين، البالغ من العمر 32 عاما، 10 أهداف في 5 مباريات فقط هذا الموسم في "البوندسليغا"، فيما حقق بايرن انتصاره الخامس وتربع على صدارة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، في حين توقف رصيد نادي فيردربريمن عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.


مقالات ذات صلة

"حورية البحر الجليدي" تسعى لكسر الرقم القياسي (فيديو)
2025-09-05

"حورية البحر الجليدي" تسعى لكسر الرقم القياسي (فيديو)

الأمير هاري يلتقي الملك تشارلز في لندن بعد 18 شهراً من القطيعة
2025-09-11

الأمير هاري يلتقي الملك تشارلز في لندن بعد 18 شهراً من القطيعة

الامير هاري وميغان ماركل يتكبدان خسارة مالية كبيرة تقدر بـ100 مليون دولار
2025-07-24

الامير هاري وميغان ماركل يتكبدان خسارة مالية كبيرة تقدر بـ100 مليون دولار

الأمير هاري يعاني من ازمة مالية تجبره على اتخاذ هذا التصرف
2025-07-06

الأمير هاري يعاني من ازمة مالية تجبره على اتخاذ هذا التصرف

"ألأمير هاري" ماكينة أهداف وأرقام قياسية

رياضة

كرة القدم

هاري كين

بايرن ميونيخ

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد قرار الاعتزال: راموس يودع بوسكيتس بكلام مؤثر
فنان أرجنتيني شهير ينفي أنه والد ميسي !!

اقرأ ايضا في كرة القدم

منشورات لاعب تحت رقابة بوروسيا دورتموند بسبب تشارلي كيرك
02:19

منشورات لاعب تحت رقابة بوروسيا دورتموند بسبب تشارلي كيرك

قرر دورتموند مراقبة منشورات لاعبه فيليكس نميشا على وسائل التواصل

02:19

منشورات لاعب تحت رقابة بوروسيا دورتموند بسبب تشارلي كيرك

قرر دورتموند مراقبة منشورات لاعبه فيليكس نميشا على وسائل التواصل

ريال مدريد يستعيد 20.3 مليون يورو بعد 9 سنوات
02:18

ريال مدريد يستعيد 20.3 مليون يورو بعد 9 سنوات

أغلقت المفوضية الأوروبية نهائياً الملف المتعلق بريال مدريد وبلدية مدريد

02:18

ريال مدريد يستعيد 20.3 مليون يورو بعد 9 سنوات

أغلقت المفوضية الأوروبية نهائياً الملف المتعلق بريال مدريد وبلدية مدريد

بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك
02:17

بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك

وجّه أسطورة التنس رسالة لافتة إلى الموهبة الإسبانية

02:17

بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك

وجّه أسطورة التنس رسالة لافتة إلى الموهبة الإسبانية

اخترنا لك
منشورات لاعب تحت رقابة بوروسيا دورتموند بسبب تشارلي كيرك
02:19
ريال مدريد يستعيد 20.3 مليون يورو بعد 9 سنوات
02:18
بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك
02:17
ديمبيليه .. وفاءٌ ممتدّ لعائلة عبد الحق نوري حتى بعد تتويجه بالكرة الذهبية
02:15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025