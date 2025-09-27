بعد قرار الاعتزال: راموس يودع بوسكيتس بكلام مؤثر

كتب كلاماً مؤثراً تعليقاً على قرار نجم السابق

كتب نجم السابق، اللاعب الدولي الإسباني على منصة (IG)، كلاماً مؤثراً تعليقاً على قرار نجم السابق، الدولي الاعتزال في نهاية الموسم.

وجاء في تعليق " ، أنت التعريف الحقيقي لكيف تكون استثنائياً دون أن تتوقف عن كونك شخصا عاديا. كنتَ خصما في أغلب الأوقات، وزميلاً في كثير منها، ودائما ما تميزت بكرتك الراقية، وبرؤيتك وجودتك، وبأسلوبك المتواضع والصادق".

وأضاف " تخسر واحدا من أروع لاعبي خط الوسط الذين لعبت معهم، لكنك ترحل، ومعك اعتراف وامتنان كل من عاشروك وكل من يحبون هذه الرياضة".

وختم "شكرا لكونك لاعبا عظيما، وزميلاً رائعا، وصديقا كبيرا، أتمنى لك كل التوفيق في مرحلتك الجديدة، قبلة كبيرة يا أخي".







