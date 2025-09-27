بعد قرار الاعتزال: راموس يودع بوسكيتس بكلام مؤثر

كتب نجم ريال مدريد
السابق، اللاعب الدولي الإسباني سيرخيو راموس
على منصة (IG)، كلاماً مؤثراً تعليقاً على قرار نجم برشلونة
السابق، الدولي سيرجيو بوسكيتس
الاعتزال في نهاية الموسم.
وجاء في تعليق راموس
"بوسي
، أنت التعريف الحقيقي لكيف تكون استثنائياً دون أن تتوقف عن كونك شخصا عاديا. كنتَ خصما في أغلب الأوقات، وزميلاً في كثير منها، ودائما ما تميزت بكرتك الراقية، وبرؤيتك وجودتك، وبأسلوبك المتواضع والصادق".
وأضاف "كرة القدم
تخسر واحدا من أروع لاعبي خط الوسط الذين لعبت معهم، لكنك ترحل، ومعك اعتراف وامتنان كل من عاشروك وكل من يحبون هذه الرياضة".
وختم "شكرا لكونك لاعبا عظيما، وزميلاً رائعا، وصديقا كبيرا، أتمنى لك كل التوفيق في مرحلتك الجديدة، قبلة كبيرة يا أخي".