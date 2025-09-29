الأخبار
موقف محرج للرئيس السابق نيكولا ساركوزي بسبب ديمبيلي

موقف محرج للرئيس السابق نيكولا ساركوزي بسبب ديمبيلي
كرة القدم

2025-09-29 | 00:59
موقف محرج للرئيس السابق نيكولا ساركوزي بسبب ديمبيلي

كرّم باريس سان جيرمان نجمه عثمان ديمبلي

قبيل المباراة التي انتهت الى فوز باريس سان جيرمان على ضيفه أوكسير (2-0) في الدوري الفرنسي، كرّم صاحب الأرض نجمه عثمان ديمبيلي لمناسبة تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2025.
وخلال التكريم، تعرض الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لموقف محرج،  حيث قال الصحفي غاي سيتروكس أن "الرئيس الفرنسي السابق سلّم عليهم، وابتعد قليلا، ثم عاد نحو صحفية من التلفزيون السنغالي، فصافحها وقال لها، يجب أن تكوني فخورة به"، معتقدا أنها فاطمة والدة عثمان ديمبيلي.
وختم ساركوزي "قد ربيتيه جيدا، شاهدت الحفل الاثنين الماضي وكنت معه"، وابتسمت الصحفية وردت على الرئيس دون أن تخبره بأنها ليست والدة النجم الفرنسي "لقد كنا معه".
ومن المعروف أن الرئيس السابق ساركوزي هو من المشجعين لباريس سان جيرمان، كما أنه صديق لرئيس النادي، القطري ناصر الخليفي.



دانييلا رحمة تحرج نيكولا معوض بعد تهنئته لها بحملها.. اليكم ما حدث
2025-08-04
2025-08-04

دانييلا رحمة تحرج نيكولا معوض بعد تهنئته لها بحملها.. اليكم ما حدث

نيكولا معوض يهاجم المهللين لعودة فضل شاكر ويتراجع "وسط وابل من الشتائم"!
2025-07-13
2025-07-13

نيكولا معوض يهاجم المهللين لعودة فضل شاكر ويتراجع "وسط وابل من الشتائم"!

نيكولا معوض: الموقف مع دانييلا رحمة أُسيء فهمه.. وأستعد لاستقبال طفل جديد
2025-08-23
2025-08-23

نيكولا معوض: الموقف مع دانييلا رحمة أُسيء فهمه.. وأستعد لاستقبال طفل جديد

صورة من عيد ميلاد تُحرج نجم برشلونة السابق
2025-07-23
2025-07-23

صورة من عيد ميلاد تُحرج نجم برشلونة السابق

ريال مدريد يعزز استراتيجية "توزيع الشباب" ويراقب
فيديو - رشّاشات ليفينغستون تُبلّل جماهير رينجرز

ريال مدريد يعزز استراتيجية "توزيع الشباب" ويراقب
01:20

ريال مدريد يعزز استراتيجية "توزيع الشباب" ويراقب

ضمن استراتيجيته القائمة على "توزيع" الشباب في أندية أوروبا

01:20

ريال مدريد يعزز استراتيجية "توزيع الشباب" ويراقب

ضمن استراتيجيته القائمة على "توزيع" الشباب في أندية أوروبا

فيديو - رشّاشات ليفينغستون تُبلّل جماهير رينجرز
00:56

فيديو - رشّاشات ليفينغستون تُبلّل جماهير رينجرز

تبلّل أنصار الفريق الضيف بفعل نظام الرشّ

00:56

فيديو - رشّاشات ليفينغستون تُبلّل جماهير رينجرز

تبلّل أنصار الفريق الضيف بفعل نظام الرشّ

نهائي كأس لبنان في الميني فوتبول بين الجيش ولويس
2025-09-28

نهائي كأس لبنان في الميني فوتبول بين الجيش ولويس

منقولة على شاشة قناة الجديد بدءاً من الساعة الخامسة مباشرة من برجا

2025-09-28

نهائي كأس لبنان في الميني فوتبول بين الجيش ولويس

منقولة على شاشة قناة الجديد بدءاً من الساعة الخامسة مباشرة من برجا

ريال مدريد يعزز استراتيجية "توزيع الشباب" ويراقب
01:20
فيديو - رشّاشات ليفينغستون تُبلّل جماهير رينجرز
00:56
نهائي كأس لبنان في الميني فوتبول بين الجيش ولويس
2025-09-28
حكاية خرافية على بحر البلطيق: نادٍ مغمور يقترب من لقب تاريخي
2025-09-28

