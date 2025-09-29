موقف محرج للرئيس السابق نيكولا ساركوزي بسبب ديمبيلي

كرّم نجمه عثمان ديمبلي

قبيل المباراة التي انتهت الى فوز على ضيفه أوكسير (2-0) في الدوري الفرنسي، كرّم صاحب نجمه عثمان ديمبيلي لمناسبة تتويجه بجائزة لسنة 2025.

وخلال التكريم، تعرض السابق لموقف محرج، حيث قال الصحفي غاي سيتروكس أن "الرئيس الفرنسي السابق سلّم عليهم، وابتعد قليلا، ثم عاد نحو صحفية من التلفزيون ، فصافحها وقال لها، يجب أن تكوني فخورة به"، معتقدا أنها فاطمة والدة عثمان ديمبيلي.

وختم ساركوزي "قد ربيتيه جيدا، شاهدت الحفل الاثنين الماضي وكنت معه"، وابتسمت الصحفية وردت على الرئيس دون أن تخبره بأنها ليست والدة النجم الفرنسي "لقد كنا معه".

ومن المعروف أن الرئيس السابق ساركوزي هو من المشجعين لباريس ، كما أنه صديق لرئيس النادي، الخليفي.







