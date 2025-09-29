موقف محرج للرئيس السابق نيكولا ساركوزي بسبب ديمبيلي

قبيل المباراة التي انتهت الى فوز باريس سان جيرمان
على ضيفه أوكسير (2-0) في الدوري الفرنسي، كرّم صاحب الأرض
نجمه عثمان ديمبيلي لمناسبة تتويجه بجائزة الكرة الذهبية
لسنة 2025.
وخلال التكريم، تعرض الرئيس الفرنسي
السابق نيكولا ساركوزي
لموقف محرج، حيث قال الصحفي غاي سيتروكس أن "الرئيس الفرنسي السابق سلّم عليهم، وابتعد قليلا، ثم عاد نحو صحفية من التلفزيون السنغالي
، فصافحها وقال لها، يجب أن تكوني فخورة به"، معتقدا أنها فاطمة والدة عثمان ديمبيلي.
وختم ساركوزي "قد ربيتيه جيدا، شاهدت الحفل الاثنين الماضي وكنت معه"، وابتسمت الصحفية وردت على الرئيس دون أن تخبره بأنها ليست والدة النجم الفرنسي "لقد كنا معه".
ومن المعروف أن الرئيس السابق ساركوزي هو من المشجعين لباريس سان جيرمان
، كما أنه صديق لرئيس النادي، القطري ناصر
الخليفي.