4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - رشّاشات ليفينغستون تُبلّل جماهير رينجرز

فيديو - رشّاشات ليفينغستون تُبلّل جماهير رينجرز
كرة القدم

2025-09-29 | 00:56
فيديو - رشّاشات ليفينغستون تُبلّل جماهير رينجرز

تبلّل أنصار الفريق الضيف بفعل نظام الرشّ

عاشت مدرّجات ملعب "ألموندفيل" مشهدا طريفا قبل انطلاق مواجهة ليفينغستون ورينجرز، إذ تبلّل أنصار الفريق الضيف بفعل نظام الرشّ في أرضية الملعب، رغم أنّ النادي الإسكتلندي يستضيف مبارياته على عشب صناعي لا يتطلّب ريّا مكثّفا.
لكن الواقعة لم تُفسد فرحة جماهير رينجرز التي رأت فريقها يحقّق فوزا ثمينا (2-1)، هو الأوّل خارج الديار منذ ستة أشهر، قافزا من المركز الحادي عشر إلى الثامن في الدوري.
وقال المدرّب راسل مارتن إنّه يتفهّم غضب المشجعين من النتائج، لكنّه يفضّل تركيز طاقته على تحسين أداء الفريق، موضحا أنّ دخوله النفق مباشرة بعد المباراة جاء ليتيح للاعبين الاحتفال وحدهم. 



وُجد ميّتاً في الفندق: وفاة كشّاف تكساس رينجرز المخضرم
2025-09-22

وُجد ميّتاً في الفندق: وفاة كشّاف تكساس رينجرز المخضرم

فيديو - جماهير وولفرهامبتون تموّل لوحة جدارية تكريما لديوغو جوتا
2025-08-22

فيديو - جماهير وولفرهامبتون تموّل لوحة جدارية تكريما لديوغو جوتا

فيديو - جماهير مانشستر يونايتد تصف نظام التذاكر الجديد بـ"الفضيحة"
2025-08-18

فيديو - جماهير مانشستر يونايتد تصف نظام التذاكر الجديد بـ"الفضيحة"

فيديو - جماهير مانشستر يونايتد تكرّم ديفيد دي خيا
2025-08-10

فيديو - جماهير مانشستر يونايتد تكرّم ديفيد دي خيا

موقف محرج للرئيس السابق نيكولا ساركوزي بسبب ديمبيلي
نهائي كأس لبنان في الميني فوتبول بين الجيش ولويس

ريال مدريد يعزز استراتيجية "توزيع الشباب" ويراقب
01:20

ريال مدريد يعزز استراتيجية "توزيع الشباب" ويراقب

ضمن استراتيجيته القائمة على "توزيع" الشباب في أندية أوروبا

01:20

ريال مدريد يعزز استراتيجية "توزيع الشباب" ويراقب

ضمن استراتيجيته القائمة على "توزيع" الشباب في أندية أوروبا

موقف محرج للرئيس السابق نيكولا ساركوزي بسبب ديمبيلي
00:59

موقف محرج للرئيس السابق نيكولا ساركوزي بسبب ديمبيلي

كرّم باريس سان جيرمان نجمه عثمان ديمبلي

00:59

موقف محرج للرئيس السابق نيكولا ساركوزي بسبب ديمبيلي

كرّم باريس سان جيرمان نجمه عثمان ديمبلي

نهائي كأس لبنان في الميني فوتبول بين الجيش ولويس
2025-09-28

نهائي كأس لبنان في الميني فوتبول بين الجيش ولويس

منقولة على شاشة قناة الجديد بدءاً من الساعة الخامسة مباشرة من برجا

2025-09-28

نهائي كأس لبنان في الميني فوتبول بين الجيش ولويس

منقولة على شاشة قناة الجديد بدءاً من الساعة الخامسة مباشرة من برجا

ريال مدريد يعزز استراتيجية "توزيع الشباب" ويراقب
01:20
موقف محرج للرئيس السابق نيكولا ساركوزي بسبب ديمبيلي
00:59
نهائي كأس لبنان في الميني فوتبول بين الجيش ولويس
2025-09-28
حكاية خرافية على بحر البلطيق: نادٍ مغمور يقترب من لقب تاريخي
2025-09-28

