فيديو - رشّاشات ليفينغستون تُبلّل جماهير رينجرز

Rangers fans getting absolutely soaked by a rogue sprinkler 💦 😂



Where Scottish Football Lives — Follow SNN Sports Everywhere 📱 pic.twitter.com/cSsDLQzQGE — SNN Sports (@snnsports_) September 28, 2025

عاشت مدرّجات ملعب "ألموندفيل" مشهدا طريفا قبل انطلاق مواجهة ليفينغستون ورينجرز، إذ تبلّل الفريق الضيف بفعل نظام الرشّ في أرضية الملعب، رغم أنّ النادي الإسكتلندي يستضيف مبارياته على عشب صناعي لا يتطلّب ريّا مكثّفا.لكن الواقعة لم تُفسد فرحة جماهير التي رأت فريقها يحقّق فوزا ثمينا (2-1)، هو الأوّل خارج منذ ستة أشهر، قافزا من المركز إلى الثامن في الدوري.وقال المدرّب راسل مارتن إنّه يتفهّم غضب المشجعين من النتائج، لكنّه يفضّل تركيز طاقته على تحسين أداء الفريق، موضحا أنّ دخوله النفق مباشرة بعد المباراة جاء ليتيح للاعبين الاحتفال وحدهم.