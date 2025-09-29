فيديو - رشّاشات ليفينغستون تُبلّل جماهير رينجرز

عاشت مدرّجات ملعب "ألموندفيل" مشهدا طريفا قبل انطلاق مواجهة ليفينغستون ورينجرز، إذ تبلّل أنصار
الفريق الضيف بفعل نظام الرشّ في أرضية الملعب، رغم أنّ النادي الإسكتلندي يستضيف مبارياته على عشب صناعي لا يتطلّب ريّا مكثّفا.
لكن الواقعة لم تُفسد فرحة جماهير رينجرز
التي رأت فريقها يحقّق فوزا ثمينا (2-1)، هو الأوّل خارج الديار
منذ ستة أشهر، قافزا من المركز الحادي عشر
إلى الثامن في الدوري.
وقال المدرّب راسل مارتن إنّه يتفهّم غضب المشجعين من النتائج، لكنّه يفضّل تركيز طاقته على تحسين أداء الفريق، موضحا أنّ دخوله النفق مباشرة بعد المباراة جاء ليتيح للاعبين الاحتفال وحدهم.