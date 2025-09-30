علامة كاملة - فاريولي يحقق انطلاقة مثالية مع بورتو

يواصل فرانشيسكو فاريولي بصم بداية لافتة مع هذا الموسم

يواصل فرانشيسكو فاريولي بصم بداية لافتة مع هذا الموسم، بعد أن قاد الفريق إلى ثمانية انتصارات في ثماني مباريات رسميّة، مع حصيلة تهديفيّة بلغت 20 هدفا مقابل هدفٍ واحدٍ استقبله الفريق وجاء بالخطأ في المرمى.

وجاء آخر انتصار في على أرض أروكا بنتيجة (٤-٠)، ما ثبّت الصدارة بنسبة فوز كاملة وأكّد صلابة المنظومة الدفاعيّة والهجوميّة على حدّ سواء.

وكان بورتو قد افتتح مشواره القارّي بفوز ثمين خارج على (١-٠) في الجولة الأولى من ، وهي نتيجة اعتبرها الجهاز الفني"مهمّة في بداية مشوارٍ لا يعرف المباريات السهلة، لتكتمل سلسلة الانتصارات المتتالية بين المسابقتين.

وتعكس الأرقام المبكرة تقدّم مشروع فاريولي تكتيكيا: تسجيل منتظم، واستقبال هدفٍ وحيد حتى الآن، مع الحفاظ على النسق التنافسي في الدوري والدوري .

وبهذه الوتيرة، يرسّخ بورتو صورة فريق فعّال ومتوازن تحت قيادة مدرّبه ، فيما تنتظر الجماهير اختبارات أكبر في الأسابيع المقبلة للحفاظ على الصدارة محلّياً ومواصلة الزخم قارّياً.







