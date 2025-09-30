الأخبار
انتحار المدرب الإنجليزي الشهير

انتحار المدرب الإنجليزي الشهير
كرة القدم

2025-09-30 | 01:38
انتحار المدرب الإنجليزي الشهير

بعد تلقّي خدمات الإسعاف بلاغاً من منزله

أفادت محكمة الطبّ الشرعي في راثين (ويلز)، أنّ مدرّب ليفربول وتشيلسي للسيدات سابقا، مات بيرد، توفّي عن 47 عاما، بعدما أنهى حياته، وذلك عقب نقله إلى المستشفى في 20 الجاري، بعد تلقّي خدمات الإسعاف بلاغاً من منزله.
وتم تأجيل لقاء ليفربول مع أستون فيلا في اليوم التالي، فيما شهدت جميع مباريات دوري السوبر للسيدات دقيقة صمت حداداً.
وكان بيرد قاد ليفربول بين عامي 2012 و2015 ثمّ بين 2021 و2025، كما تولّى تدريب تشيلسي للسيدات، وميلوول لايونسز، ووست هام للسيدات، ومؤخراً لفترة قصيرة بيرنلي للسيّدات.
وخلال مسيرته مع ليفربول، توِّج بلقب دوري السوبر للسيّدات مرّتين متتاليتين في 2013 و2014، ثمّ أعاد الفريق إلى الدرجة الممتازة في ولايته الثانية وقاده إلى المركز السابع، ونال جائزة مدرّب الموسم في 2023-2024، وكانت المرّة الثانية في مسيرته.
وأشارت الجناح الدولية الإنجليزية نيكيتا باريس، إلى أنّ بيرد أسهم في "تحويل" مسار كرة القدم النسائية في إنجلترا عندما كان الاهتمام محدوداً، موضحةً أنّه وعائلته قدّموا تضحيات كبيرة لدفع اللعبة إلى الأمام، وأنّ إرثه يستحقّ التكريم بما يليق بإسهاماته.



انتحار المدرب الإنجليزي الشهير

رياضة

كرة القدم

ليفربول

تشيلسي

مات بيرد

واين روني: مانشستر يونايتد فقد هويته
علامة كاملة - فاريولي يحقق انطلاقة مثالية مع بورتو

