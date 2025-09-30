انتحار المدرب الإنجليزي الشهير

بعد تلقّي خدمات الإسعاف بلاغاً من منزله

أفادت محكمة الطبّ الشرعي في راثين (ويلز)، أنّ مدرّب وتشيلسي للسيدات سابقا، مات ، توفّي عن 47 عاما، بعدما أنهى حياته، وذلك عقب نقله إلى المستشفى في 20 الجاري، بعد تلقّي خدمات الإسعاف بلاغاً من منزله.

وتم تأجيل لقاء ليفربول مع أستون في التالي، فيما شهدت جميع مباريات السوبر للسيدات حداداً.

وكان بيرد قاد ليفربول بين عامي 2012 و2015 ثمّ بين 2021 و2025، كما تولّى تدريب للسيدات، وميلوول لايونسز، ووست هام للسيدات، ومؤخراً لفترة قصيرة بيرنلي للسيّدات.

وخلال مسيرته مع ليفربول، توِّج بلقب دوري السوبر للسيّدات مرّتين متتاليتين في 2013 و2014، ثمّ أعاد الفريق إلى الدرجة الممتازة في ولايته الثانية وقاده إلى المركز السابع، ونال جائزة مدرّب الموسم في 2023-2024، وكانت المرّة الثانية في مسيرته.

وأشارت الدولية نيكيتا ، إلى أنّ بيرد أسهم في "تحويل" مسار النسائية في عندما كان الاهتمام محدوداً، موضحةً أنّه وعائلته قدّموا تضحيات كبيرة لدفع اللعبة إلى الأمام، وأنّ إرثه يستحقّ التكريم بما يليق بإسهاماته.







