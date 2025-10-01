الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

الشركة العالمية تزيل شعارها عن قميص منتخب اسرائيل

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الشركة العالمية تزيل شعارها عن قميص منتخب اسرائيل
A-
A+

كرة القدم

2025-10-01 | 01:25
الشركة العالمية تزيل شعارها عن قميص منتخب اسرائيل

طلبت من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم إزالة شعارها

ذكرت تقارير صحفية عبرية بأن شركة "ريبوك العالمية للأحذية والملابس الرياضية، طلبت من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، إزالة شعارها من أزياء منتخباته الوطنية.
وأضافت، أن ريبوك طلبت إلى مورّد المعدات المحلي، وهو مجموعة تحمل اسم (MSG)، سحب شعارها من قمصان وملابس المنتخبات الإسرائيلية، لكنها تجنبت التعليق عند اتصال صحيفة تايمز أوف إسرائيل بها للاستيضاح.
وتأكد الأمر حين رد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في بيان رسمي، وقال "نأسف لاختيار شركة ريبوك الرضوخ لتهديدات المقاطعة التي لا علاقة لها بالموضوع"، مؤكداً وجود "قوانين واضحة ضد المقاطعة"، مشيرا إلى أنه سيبحث "جميع الخيارات القانونية المتاحة"، معربا عن ثقته بـ"العثور قريبا على راع أكثر شجاعة وأمانة".




مقالات ذات صلة

فيديو - لامين يامال يتمايل مرتدياً قميص ليونيل ميسي
2025-09-21

فيديو - لامين يامال يتمايل مرتدياً قميص ليونيل ميسي

فيديو - عاد الى الملعب بلا قميص وأنقذه المشجع
2025-09-19

فيديو - عاد الى الملعب بلا قميص وأنقذه المشجع

قميص سون يكتسح ميسي وليبرون جيمس
2025-08-15

قميص سون يكتسح ميسي وليبرون جيمس

ما هي علاقة قميص نابولي الجديد والقهوة؟
2025-08-12

ما هي علاقة قميص نابولي الجديد والقهوة؟

الشركة العالمية تزيل شعارها عن قميص منتخب اسرائيل

رياضة

كرة القدم

الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم

ريبوك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أصغرُ لاعب إيطالي في دوري أبطال أوروبا
أوسيمين يدوّن إسمه في سجلات التاريخ الأوروبي

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - موقف محرج لنجم كرة القدم الأميركية مع زوجته
01:31

فيديو - موقف محرج لنجم كرة القدم الأميركية مع زوجته

ظهر نجم كرة القدم الأميركية وزوجته في مشهد مبالغ فيه

01:31

فيديو - موقف محرج لنجم كرة القدم الأميركية مع زوجته

ظهر نجم كرة القدم الأميركية وزوجته في مشهد مبالغ فيه

زين الدين زيدان في الجزائر .. الى الجذور
01:29

زين الدين زيدان في الجزائر .. الى الجذور

تجمع بين الجانب العائلي والبعد الرياضي

01:29

زين الدين زيدان في الجزائر .. الى الجذور

تجمع بين الجانب العائلي والبعد الرياضي

اخترنا لك
فيديو - موقف محرج لنجم كرة القدم الأميركية مع زوجته
01:31
من النجومية في كرة القدم الى مؤثر في مجال الطبخ
01:30
زين الدين زيدان في الجزائر .. الى الجذور
01:29
فيديو - طردٌ مباشر لمدرب بعد تصرّف غريب
01:28

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025