الشركة العالمية تزيل شعارها عن قميص منتخب اسرائيل

طلبت من إزالة شعارها

ذكرت تقارير صحفية عبرية بأن شركة " العالمية للأحذية والملابس الرياضية، طلبت من ، إزالة شعارها من أزياء منتخباته الوطنية.

وأضافت، أن ريبوك طلبت إلى مورّد المعدات المحلي، وهو مجموعة تحمل اسم (MSG)، سحب شعارها من قمصان وملابس المنتخبات ، لكنها تجنبت التعليق عند اتصال صحيفة تايمز أوف بها للاستيضاح.

وتأكد الأمر حين رد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في بيان رسمي، وقال "نأسف لاختيار شركة ريبوك الرضوخ لتهديدات التي لا علاقة لها بالموضوع"، مؤكداً وجود "قوانين واضحة ضد المقاطعة"، مشيرا إلى أنه سيبحث "جميع الخيارات القانونية المتاحة"، معربا عن ثقته بـ"العثور قريبا على راع أكثر شجاعة وأمانة".









