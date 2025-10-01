الشركة العالمية تزيل شعارها عن قميص منتخب اسرائيل

ذكرت تقارير صحفية عبرية بأن شركة "ريبوك
العالمية للأحذية والملابس الرياضية، طلبت من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم
، إزالة شعارها من أزياء منتخباته الوطنية.
وأضافت، أن ريبوك طلبت إلى مورّد المعدات المحلي، وهو مجموعة تحمل اسم (MSG)، سحب شعارها من قمصان وملابس المنتخبات الإسرائيلية
، لكنها تجنبت التعليق عند اتصال صحيفة تايمز أوف إسرائيل
بها للاستيضاح.
وتأكد الأمر حين رد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في بيان رسمي، وقال "نأسف لاختيار شركة ريبوك الرضوخ لتهديدات المقاطعة
التي لا علاقة لها بالموضوع"، مؤكداً وجود "قوانين واضحة ضد المقاطعة"، مشيرا إلى أنه سيبحث "جميع الخيارات القانونية المتاحة"، معربا عن ثقته بـ"العثور قريبا على راع أكثر شجاعة وأمانة".