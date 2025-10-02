الجوهرة كيفن دي بروين في سنّ الـ34

على الرغم من بلوغه الرابعة والثلاثين، قاد فريقه الى فوزٍ ثمين على سبورتينغ (2-1) في ، بصناعة الهدفين، الذين ترجمهما الدانماركي راسموس هويولوند، لرسم أول ثلاث نقاط في المرحلة الحالية.

وكان سبورتينغ عادل عبر ركلة جزاء للويز ، لكن تنظيم نابولي وصناعة رجّحا كفة أصحاب في الربع الأخير.

وإلى جانب تأثيره المباشر في هدفي اللقاء، قدّم دي بروين مباراة متكاملة على المستوى البدني والتكتيكي؛ إذ أظهرت إحصاءات المباراة أنّه أنهى المواجهة بنسبة دقّة تمرير بلغت 87%، ونجح في كل مراوغاته (3 من 3)، واستعاد خمس مرات، وسجّل أربع مساهمات دفاعية، وخلق ثلاث فرص للتسجيل بينها فرصتان كبيرتان، إضافة إلى تمريرتي الهدف.

