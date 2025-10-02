فيديو - فرحة لاعبي أكاديمية باريس سان جيرمان بمايولو

تداولت منصّات التواصل الاجتماعي مقطعاً يظهر لاعبي أكاديمية باريس سان جيرمان
وهم يحتفلون بحماس داخل مقرّ النادي فور تسجيل سيني مايولو هدف التعادل في مرمى برشلونة
، في المباراة ضمن دوري أبطال أوروبا
.
ووثّق الفيديو لحظة الانفجار بالتصفيق والهتافات عند اهتزاز الشباك، باعتباره مصدر إلهامٍ للاعبين الناشئين، إذ إن مايولو خرّيج الأكاديمية نفسها، وصعد إلى الفريق الأوّل خلال الموسمين الماضيين.
وجاء هدف مايولو (19 عاما) في الدقيقة 38، قبل أن يخطف البديل غونسالو راموس
هدف الفوز (2-1) في الوقت القاتل، ليعود حامل اللقب بثلاث نقاط ثمينة من مونتجويك، واحتفى الحساب الرسمي للنادي بهدف لاعبه الشاب عبر لقطات "من كل الزوايا".
ويُعدّ مايولو واحداً من أبرز منتجات أكاديمية باريس
، بعدما وقّع عقده الاحترافي وشارك تدريجيا مع الفريق الأوّل، لذلك حظي الهدف بصدى خاص داخل الأكاديمية، باعتباره نموذجا عمليًا لمسار التطوّر من فرق الناشئين إلى منصّة دوري الأبطال
.