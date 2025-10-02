فيديو - فرحة لاعبي أكاديمية باريس سان جيرمان بمايولو

🇫🇷📺 PSG academy players celebrating Senny Mayulu's goal vs . Inspiration for them, as he's an academy graduate. 🥹✨ pic.twitter.com/HhMTKashRL — EuroFoot (@eurofootcom) October 1, 2025

تداولت منصّات التواصل الاجتماعي مقطعاً يظهر لاعبي وهم يحتفلون بحماس داخل مقرّ النادي فور تسجيل سيني مايولو هدف التعادل في مرمى ، في المباراة ضمن .ووثّق الفيديو لحظة الانفجار بالتصفيق والهتافات عند اهتزاز الشباك، باعتباره مصدر إلهامٍ للاعبين الناشئين، إذ إن مايولو خرّيج الأكاديمية نفسها، وصعد إلى الفريق الأوّل خلال الموسمين الماضيين.وجاء هدف مايولو (19 عاما) في الدقيقة 38، قبل أن يخطف البديل هدف الفوز (2-1) في الوقت القاتل، ليعود حامل اللقب بثلاث نقاط ثمينة من مونتجويك، واحتفى الحساب الرسمي للنادي بهدف لاعبه الشاب عبر لقطات "من كل الزوايا".ويُعدّ مايولو واحداً من أبرز منتجات ، بعدما وقّع عقده الاحترافي وشارك تدريجيا مع الفريق الأوّل، لذلك حظي الهدف بصدى خاص داخل الأكاديمية، باعتباره نموذجا عمليًا لمسار التطوّر من فرق الناشئين إلى منصّة .