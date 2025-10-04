الأخبار
عشاء مع والدة لامين يامال يثير ضجّة واسعة

عشاء مع والدة لامين يامال يثير ضجّة واسعة
كرة القدم

2025-10-04 | 03:55
عشاء مع والدة لامين يامال يثير ضجّة واسعة

أثارت فعاليّة أعلنت عنها والدة نجم برشلونة لامين يامال جدلاً واسعا

أثارت فعاليّة تجارّية أعلنت عنها شيلا إيبانا، والدة نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال، جدلاً واسعا، بعد طرح تذاكر لعشاءٍ حصري يُقام في لندن يوم السابع من تشرين الثاني – نوفمبر المقبل في فندق "نوبو لندن بورتمن سكوير".
ويتضمن الحدث عشاءً من ثلاثة أطباق مع كأس ترحيبية، وترفيها حيّا وDJ، مع خيار جلسة تصوير لحاملي فئة الـVIP، ولا يُسمح بدخول القاصرين، وفق تفاصيل نشرتها وسائل إسبانية.
الترويج للفعالية حمل عبارة لافتة "لا تفوّت فرصة لقاء والدة أفضل لاعب في العالم"، وهي الصيغة التي ظهرت في مواد الدعوة التي تداولتها الصحافة.
وبحسب "ماركا"، قُسِّمت التذاكر إلى ثلاث فئات هي: 150 يورو (كوكتيل ترحيبي + عشاء بثلاثة أطباق)، وحزمة متوسطة بنحو 400 يورو (مشروبات مفتوحة ومقاعد أفضل)، وفئة VIP بسعر 800 يورو تشمل طاولة مميزة ومشروبات غير محدودة وإمكانية التصوير مع إيبانا. 
غير أنّ "إلباييس" أشارت إلى أنّ المنصّة الرسمية للحدث تعرض نطاق أسعار أدنى يصل حتى 360 يورو كحد أقصى، بينما قدّرت وسائل إعلام أخرى الأسعار بالدولار بين 174 و389، وهو ما يوضح تباينًا في المعلومات المتاحة حتى الآن حول التسعير النهائي.
وتذكر تغطيات أخرى أن منظّم الحدث هو شركة JEN C Events، وأن الموعد يأتي عشية مباراة لبرشلونة، ما يعني أن لامين يامال نفسه غير متوقَّع حضوره، وقد أشعل الإعلان نقاشا واسعا بشأن استثمار شهرة اللاعب عائليا وأسعار الحضور المرتفعة. 


لامين يامال يثير الجدل مجدداً على وسائل التواصل
2025-07-26

لامين يامال يثير الجدل مجدداً على وسائل التواصل

تصرف عفوي من أصالة يثير ضجة على السوشيال ميديا خلال حفلها في شقراء
2025-09-28

تصرف عفوي من أصالة يثير ضجة على السوشيال ميديا خلال حفلها في شقراء

ماركوفيتش تقرر وتنفذ .. عشاء مع المشجع المحظوظ
2025-08-18

ماركوفيتش تقرر وتنفذ .. عشاء مع المشجع المحظوظ

كريستال بالاس كرّس بدايته التاريخية
فيديو - ملعب أوساسونا في هتاف جماعيّ ضد اسرائيل

النجم السابق الى الماراثون في عمر 72 لأجل ذكرى صديقه
03:57

النجم السابق الى الماراثون في عمر 72 لأجل ذكرى صديقه

تكريما لذكرى صديقه وزميله الراحل

03:57

النجم السابق الى الماراثون في عمر 72 لأجل ذكرى صديقه

تكريما لذكرى صديقه وزميله الراحل

كريستال بالاس كرّس بدايته التاريخية
03:56

كريستال بالاس كرّس بدايته التاريخية

كرّس كريستال بالاس بدايته التاريخية لموسم 2025-2026

03:56

كريستال بالاس كرّس بدايته التاريخية

كرّس كريستال بالاس بدايته التاريخية لموسم 2025-2026

فيديو - ملعب أوساسونا في هتاف جماعيّ ضد اسرائيل
03:50

فيديو - ملعب أوساسونا في هتاف جماعيّ ضد اسرائيل

تحوّل ملعب إل سادار الى هتاف واحد ضدّ إسرائيل

03:50

فيديو - ملعب أوساسونا في هتاف جماعيّ ضد اسرائيل

تحوّل ملعب إل سادار الى هتاف واحد ضدّ إسرائيل

النجم السابق الى الماراثون في عمر 72 لأجل ذكرى صديقه
03:57
كريستال بالاس كرّس بدايته التاريخية
03:56
فيديو - ملعب أوساسونا في هتاف جماعيّ ضد اسرائيل
03:50
في بيان رسمي .. أتليتك بلباو يساند فلسطين
03:47

