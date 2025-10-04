عشاء مع والدة لامين يامال يثير ضجّة واسعة

أثارت فعاليّة أعلنت عنها والدة نجم جدلاً واسعا

أثارت فعاليّة تجارّية أعلنت عنها شيلا إيبانا، والدة نجم ومنتخب ، جدلاً واسعا، بعد طرح تذاكر لعشاءٍ حصري يُقام في يوم السابع من تشرين الثاني – نوفمبر المقبل في فندق "نوبو لندن بورتمن سكوير".

ويتضمن عشاءً من ثلاثة أطباق مع كأس ترحيبية، وترفيها حيّا وDJ، مع خيار جلسة تصوير لحاملي فئة الـVIP، ولا يُسمح بدخول القاصرين، وفق تفاصيل نشرتها وسائل إسبانية.

الترويج للفعالية حمل عبارة لافتة "لا تفوّت فرصة لقاء والدة أفضل لاعب في "، وهي الصيغة التي ظهرت في مواد الدعوة التي تداولتها الصحافة.

وبحسب "ماركا"، قُسِّمت التذاكر إلى ثلاث فئات هي: 150 (كوكتيل ترحيبي + عشاء بثلاثة أطباق)، وحزمة متوسطة بنحو 400 يورو (مشروبات مفتوحة ومقاعد أفضل)، وفئة VIP بسعر 800 يورو تشمل طاولة مميزة ومشروبات غير محدودة وإمكانية التصوير مع إيبانا.

غير أنّ "إلباييس" أشارت إلى أنّ المنصّة الرسمية للحدث تعرض نطاق أسعار أدنى يصل حتى 360 يورو كحد أقصى، بينما قدّرت وسائل إعلام أخرى الأسعار بالدولار بين 174 و389، وهو ما يوضح تباينًا في المعلومات المتاحة حتى الآن حول التسعير النهائي.

وتذكر تغطيات أخرى أن منظّم الحدث هو شركة JEN C Events، وأن الموعد يأتي عشية مباراة لبرشلونة، ما يعني أن لامين يامال نفسه غير متوقَّع حضوره، وقد أشعل الإعلان نقاشا واسعا بشأن استثمار شهرة اللاعب عائليا وأسعار الحضور المرتفعة.





