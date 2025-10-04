الأخبار
كريستال بالاس كرّس بدايته التاريخية

A-
A+

كرة القدم

2025-10-04 | 03:56
كرّس كريستال بالاس بدايته التاريخية لموسم 2025-2026

كرّس كريستال بالاس بدايته التاريخية لموسم 2025-2026 بلا أي هزيمة، ممتدا بسلسلةٍ قياسية بلغت 19 مباراة متتالية دون خسارة في كل المسابقات.
وجاء ذلك عقب فوزه (2-0) خارج ملعبه على دينامو كييف في ظهوره الأول بدور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي، وهي السلسلة الأطول في تاريخ النادي، وجاءت تحت قيادة أوليفر غلاسنر، مع التأكيد على تركيز الفريق على الأداء قبل الأرقام، وفق تقرير رويترز
وتعكس النتائج مسارا ثابتا: تعادل سلبي مع تشيلسي في ستامفورد بريدج، ثم تخطّي أستون فيلا (3-0) في فيلا بارك ضمن الدوري، وتعادل السلبي مع سندرلاند، و(1-1) مع نوتنغهام فورست. 
أوروبياً، تجاوز بالاس فريدريكستاد في ملحق دوري المؤتمر (0-0 و1-0) قبل الانتصار الأخير على دينامو كييف، كما حسم مواجهة ميلوول بركلات الترجيح في كأس الرابطة، وانتزع الدرع الخيرية بركلات الترجيح بعد التعادل (2-2) مع ليفربول
وفي الدوري، عزّز الفريق زخمه بفوزين متتاليين على وست هام (2-1) ثم ليفربول (2-1) ليؤكد جاهزيته قبل مواجهة إيفرتون المقبلة.
بينما جاء الانتصار الأوروبي التاريخي على دينامو كييف ليمنح النسور انطلاقة مثالية قاريا، علماً أن آخر خسارة لبالاس تعود إلى 16 نيسان - أبريل الماضي، قبل انطلاق هذه السلسلة القياسية الممتدة حتى الآن.



رياضة

كرة القدم

كريستال بالاس

دينامو كييف

