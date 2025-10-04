كريستال بالاس كرّس بدايته التاريخية

كرّس كريستال بالاس
بدايته التاريخية لموسم 2025-2026 بلا أي هزيمة، ممتدا بسلسلةٍ قياسية بلغت 19 مباراة متتالية دون خسارة في كل المسابقات.
وجاء ذلك عقب فوزه (2-0) خارج ملعبه على دينامو كييف
في ظهوره الأول بدور المجموعات
في دوري
المؤتمر الأوروبي
، وهي السلسلة الأطول في تاريخ النادي، وجاءت تحت قيادة أوليفر غلاسنر، مع التأكيد على تركيز الفريق على الأداء قبل الأرقام، وفق تقرير رويترز
.
وتعكس النتائج مسارا ثابتا: تعادل سلبي مع تشيلسي
في ستامفورد بريدج، ثم تخطّي أستون فيلا
(3-0) في فيلا
بارك ضمن الدوري، وتعادل السلبي مع سندرلاند، و(1-1) مع نوتنغهام فورست.
أوروبياً، تجاوز بالاس فريدريكستاد في ملحق دوري المؤتمر (0-0 و1-0) قبل الانتصار الأخير على دينامو كييف، كما حسم مواجهة ميلوول بركلات الترجيح في كأس الرابطة، وانتزع الدرع الخيرية بركلات الترجيح بعد التعادل (2-2) مع ليفربول
.
وفي الدوري، عزّز الفريق زخمه بفوزين متتاليين على وست هام (2-1) ثم ليفربول (2-1) ليؤكد جاهزيته قبل مواجهة إيفرتون
المقبلة.
بينما جاء الانتصار الأوروبي التاريخي على دينامو كييف ليمنح النسور انطلاقة مثالية قاريا، علماً أن آخر خسارة لبالاس تعود إلى 16 نيسان
- أبريل الماضي، قبل انطلاق هذه السلسلة القياسية الممتدة حتى الآن.