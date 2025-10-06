هل عاد أنسو فاتي إلى مستواه الأفضل؟

يبدو أن قد عاد إلى نسخته الأكثر فاعلية وتألّقا

على الأقل، يبدو أن قد عاد إلى نسخته الأكثر فاعلية وتألّقا، فقد انتظر الجميع طويلاً رؤيته بقميص ، لكن الانتظار كان يستحق العناء، إذ واصل النجم الإسباني تألقه بتسجيله هدفين جديدين أمام نيس، ليُثبت أنه يعيش فترة مذهلة في الدوري الفرنسي.

فاتي، أصبح حديث الجماهير في موناكو والدوري الفرنسي (Ligue 1) على حد سواء، بعدما وقّع ثنائية هذا الأسبوع، وكلا الهدفين من ركلات جزاء، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يمنحه إياه زملاؤه في الفريق، حيث تولى بنفسه مسؤولية التسديد من علامة الجزاء.

الأرقام تتحدث عن نفسها: أنسو فاتي خاض خمس مباريات فقط مع موناكو، وسجّل ستة أهداف حتى الآن، أغلبها كانت حاسمة في حصد النقاط للفريق، وهو يتصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بالتساوي مع بانيشيلي.

ويبقى السؤال الآن: هل ستكون هذه العودة المذهلة كافية لإقناع باستدعائه من جديد إلى المنتخب الإسباني؟، الجواب .. سنعرفه قريبا.







