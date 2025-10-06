الأخبار
هل عاد أنسو فاتي إلى مستواه الأفضل؟

هل عاد أنسو فاتي إلى مستواه الأفضل؟
كرة القدم

2025-10-06 | 00:51
هل عاد أنسو فاتي إلى مستواه الأفضل؟

يبدو أن أنسو فاتي قد عاد إلى نسخته الأكثر فاعلية وتألّقا

على الأقل، يبدو أن أنسو فاتي قد عاد إلى نسخته الأكثر فاعلية وتألّقا، فقد انتظر الجميع طويلاً رؤيته بقميص موناكو، لكن الانتظار كان يستحق العناء، إذ واصل النجم الإسباني تألقه بتسجيله هدفين جديدين أمام نيس، ليُثبت أنه يعيش فترة مذهلة في الدوري الفرنسي.
فاتي، أصبح حديث الجماهير في موناكو والدوري الفرنسي (Ligue 1) على حد سواء، بعدما وقّع ثنائية جديدة هذا الأسبوع، وكلا الهدفين من ركلات جزاء، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يمنحه إياه زملاؤه في الفريق، حيث تولى بنفسه مسؤولية التسديد من علامة الجزاء.
الأرقام تتحدث عن نفسها: أنسو فاتي خاض خمس مباريات فقط مع موناكو، وسجّل ستة أهداف حتى الآن، أغلبها كانت حاسمة في حصد النقاط للفريق، وهو يتصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بالتساوي مع خواكين بانيشيلي.
ويبقى السؤال الآن: هل ستكون هذه العودة المذهلة كافية لإقناع لويس دي لا فوينتي باستدعائه من جديد إلى المنتخب الإسباني؟، الجواب .. سنعرفه قريبا.



هل عاد أنسو فاتي إلى مستواه الأفضل؟

