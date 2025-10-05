اشبيلية يسخر من المطربة الأميركية تايلور سويفت

سخر نادي إشبيلية
الإسباني من المطربة الأميركية تايلور سويفت
، بالقول إنه من أشد المعجبين بالمغنية البريطانية
دوا ليبا، وكُتب في حسابه باللغة الإنجليزية
عبر منصة إكس "نحن معجبون أكثر بدوا ليبا على أي حال"، في إشارة إلى المغنية
البريطانية التي تحظى بشهرة واسعة
في المدينة الأندلسية.
وكانت دوا ليبا أصدرت قبل ست سنوات، وتحديداً في حفل توزيع جوائز MTV Europe Music Awards الذي أقيم في إشبيلية بالذات، أغنية "Don't Start Now"، وهي حققت نجاحاً عالمياً فورياً وشكّلت أيضاً نقطة تحول في مسيرتها الفنية.
وجاءت سخرية اشبيلية من تايلور سويفتن، بعد اطلاقها ألبوماً جديداً، مع ذكر اسم نادي ريال مدريد
في أحد أغانيه، وتحديداً أغنية "قائمة الأمنيات"، حيث ظهر اسم "النادي الملكي" في مقطع يُسلط الضوء على هيبة التوقيع مع عمالقة الدوري الإسباني
، وتقول الكلمات "إنهم يريدون عقداً مع ريال مدريد
".