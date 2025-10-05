اشبيلية يسخر من المطربة الأميركية تايلور سويفت

سخر نادي الإسباني من المطربة الأميركية ، بالقول إنه من أشد المعجبين بالمغنية دوا ليبا، وكُتب في حسابه باللغة عبر منصة إكس "نحن معجبون أكثر بدوا ليبا على أي حال"، في إشارة إلى البريطانية التي تحظى بشهرة في المدينة الأندلسية.

وكانت دوا ليبا أصدرت قبل ست سنوات، وتحديداً في حفل توزيع جوائز MTV Europe Music Awards الذي أقيم في إشبيلية بالذات، أغنية "Don't Start Now"، وهي حققت نجاحاً عالمياً فورياً وشكّلت أيضاً نقطة تحول في مسيرتها الفنية.

وجاءت سخرية اشبيلية من تايلور سويفتن، بعد اطلاقها ألبوماً جديداً، مع ذكر اسم في أحد أغانيه، وتحديداً أغنية "قائمة الأمنيات"، حيث ظهر اسم "النادي الملكي" في مقطع يُسلط الضوء على هيبة التوقيع مع عمالقة ، وتقول الكلمات "إنهم يريدون عقداً مع ".

