4 آب "الحقيقة الضائعة"
واين روني يحلل أزمة ليفربول وآداء محمد صلاح

واين روني يحلل أزمة ليفربول وآداء محمد صلاح
كرة القدم

2025-10-06 | 00:54
واين روني يحلل أزمة ليفربول وآداء محمد صلاح

يعاني ليفربول من أزمة نتائج بعد تلقيه هزيمته الثالثة على التوالي

يعاني ليفربول من أزمة نتائج بعد تلقيه هزيمته الثالثة على التوالي في جميع البطولات، جاءت أمام كريستال بالاس (1-2)، ثم أمام غلطة سراي التركي بهدف دون رد في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، ثم أمام تشيلسي (1-2) في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتجمد رصيد ليفربول عند 15 نقطة، وتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، ولم يسجل النجم المصري محمد صلاح، الذي توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، أي هدف في آخر أربع مباريات خاضها مع الفريق.
ويبدو هذا التراجع في المستوى غير مفهوم، حيث ظهر الفريق ككل كـ"ظل" لما كان عليه في الموسم الفائت، وطُرحت تساؤلات كثيرة حول خيارات المدرب أرني سلوت.
وتحدث واين روني، أسطورة منتخب إنجلترا، الى برنامج "Match of the Day"، عن أبرز جوانب هذه المشكلة، فشرح كيف أثرت التعديلات التكتيكية في عمق الملعب على مردود صلاح فقال "أعتقد أنهم في الموسم الماضي كانوا يتمتعون بـالاستقرار في التشكيلة، والاستقرار في خط الوسط تحديدا".
وأضاف "كان لديهم الثلاثي الثابت في الوسط، وكان من الصعب جدا اللعب ضدهم، هذا الوسط كان يتناوب ويتحرك لمساعدة صلاح كثيرا".
وأضاف "هذا الموسم، لعبوا بثنائي فقط في خط الوسط، مع وجود (الوافد الجديد) فيرتز أمامهما، وأمس كانت المرة الأولى التي يعودون فيها إلى طريقة الثلاثي في الوسط، وربما كان هذا التغيير غير مألوف بعض الشيء بالنسبة لخط الوسط هذا الموسم، واستغرق منهم وقتا أطول مما توقعوا لإصلاح الأمر".


مقالات ذات صلة

واين روني: مانشستر يونايتد فقد هويته
2025-09-30

واين روني: مانشستر يونايتد فقد هويته

واين روني يهاجم نتائج الكرة الذهبية والسبب رافينيا
2025-09-25

واين روني يهاجم نتائج الكرة الذهبية والسبب رافينيا

واين روني نجا من الموت بفضل كولين
2025-09-25

واين روني نجا من الموت بفضل كولين

فيديو - كولين واين روني تسخر من مانشستر سيتي مستخدمة أغاثا كريستي
2025-08-15

فيديو - كولين واين روني تسخر من مانشستر سيتي مستخدمة أغاثا كريستي

واين روني يحلل أزمة ليفربول وآداء محمد صلاح

رياضة

كرة القدم

ليفربول

محمد صلاح

Aljadeed
زبون ينتقد "حيلة الإكرامية المقترَحة" في مطعم سانتياغو برنابيو
غوارديولا يرغب في العشاء مع فيرغسون وفينغر

