واين روني يحلل أزمة ليفربول وآداء محمد صلاح

يعاني من أزمة نتائج بعد تلقيه هزيمته الثالثة على التوالي

يعاني من أزمة نتائج بعد تلقيه هزيمته الثالثة على التوالي في جميع البطولات، جاءت أمام كريستال بالاس (1-2)، ثم أمام غلطة سراي بهدف دون رد في الجولة الثانية من ، ثم أمام تشيلسي (1-2) في الجولة السابعة من .

وتجمد رصيد ليفربول عند 15 نقطة، وتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، ولم يسجل النجم ، الذي توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، أي هدف في آخر أربع مباريات خاضها مع الفريق.

ويبدو هذا التراجع في المستوى غير مفهوم، حيث ظهر الفريق ككل كـ"ظل" لما كان عليه في الموسم الفائت، وطُرحت تساؤلات كثيرة حول خيارات المدرب أرني .

وتحدث واين روني، أسطورة منتخب إنجلترا، الى برنامج "Match of the Day"، عن أبرز جوانب هذه المشكلة، فشرح كيف أثرت التعديلات التكتيكية في عمق الملعب على مردود صلاح فقال "أعتقد أنهم في الموسم الماضي كانوا يتمتعون بـالاستقرار في التشكيلة، والاستقرار في خط الوسط تحديدا".

وأضاف "كان لديهم الثلاثي في الوسط، وكان من الصعب جدا اللعب ضدهم، هذا الوسط كان يتناوب ويتحرك لمساعدة صلاح كثيرا".

وأضاف "هذا الموسم، لعبوا بثنائي فقط في خط الوسط، مع وجود (الوافد الجديد) فيرتز أمامهما، وأمس كانت المرة الأولى التي يعودون فيها إلى طريقة الثلاثي في الوسط، وربما كان هذا التغيير غير مألوف بعض الشيء بالنسبة لخط الوسط هذا الموسم، واستغرق منهم وقتا أطول مما توقعوا لإصلاح الأمر".





