زبون ينتقد "حيلة الإكرامية المقترَحة" في مطعم سانتياغو برنابيو

كرة القدم

2025-10-06 | 00:56
زبون ينتقد "حيلة الإكرامية المقترَحة" في مطعم سانتياغو برنابيو

عبّر أحد الزبائن عن استيائه من طريقة احتساب الإكرامية

أثار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي جدلاً واسعا بعد أن عبّر أحد الزبائن عن استيائه من طريقة احتساب الإكرامية في أحد مطاعم ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.
فقد أبدى الزبون دهشته حين لاحظ أن الفاتورة النهائية تضمنت بندا لإكرامية "مقترَحة" بنسبة 8%، مكتوبا بنفس حجم الخط المستخدم لباقي الأسعار، دون توضيح مسبق.
وعند استفساره، أوضح له الموظف أن الأمر مجرد "اقتراح" وليس إلزاما، إلا أن الزبون اعتبر ذلك "خدعة متعمّدة"، وقال بغضب "هذا تصرّف غير مقبول، المبلغ الأصلي هو 114.50 يورو، ومع الإكرامية أصبح 123.66 يورو، بفارق 9.16 يورو".
الواقعة أعادت النقاش في إسبانيا حول الشفافية في عرض الأسعار داخل المطاعم، خاصة تلك الواقعة في الأماكن السياحية الشهيرة.


رياضة

كرة القدم

سانتياغو برنابيو

مدريد

