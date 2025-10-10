صفقة وشيكة لمانشستر يونايتد؟

اقتراب دخول مستثمر جديد إلى

ألمّح آل الشيخ، رئيس مجلس ادارة هيئة الترفيه في ، إلى اقتراب دخول مستثمر جديد إلى ، قائلاً عبر منصة إكس إنّ المفاوضات بلغت "مرحلة متقدّمة".

ووجّه آل الشيخ عبارة لاذعة تمنى فيها أن يتفوّق القادم على "المالكين السابقين"، فاستقطب منشوره تفاعلا لافتا بملايين المشاهدات وتعليقات جماهيرية متباينة بين التشكيك والترقّب، من دون أيّ تأكيد رسمي من النادي حتى الآن.

تأتي الإشارة في ظلّ استمرار الغلبة لملكيّة عائلة غليزر، بالتوازي مع وجود جيم راتكليف كمستثمر أقلّي منذ شباط - فبراير 2024 وتولّيه إدارة قطاع .

وعلى الصعيد الفني، يقود البرتغالي روبن أموريم الفريق وسط نتائج متذبذبة، فيما كرّر راتكليف منحه الدعم للاستمرار ضمن خطة إعادة هيكلة أوسع.

حتى هذه اللحظة، لا تتوافر تفاصيل موثوقة حول هوية المستثمر المفترض أو طبيعة الصفقة وشروطها، لذلك تبقى تصريحات آل الشيخ بمثابة إشارة إلى حراك محتمل في هيكل الملكية، رهنَ التحقق من مصادر رسمية مستقلة.







