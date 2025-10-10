الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

صفقة وشيكة لمانشستر يونايتد؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
صفقة وشيكة لمانشستر يونايتد؟
A-
A+

كرة القدم

2025-10-10 | 01:01
صفقة وشيكة لمانشستر يونايتد؟

اقتراب دخول مستثمر جديد إلى مانشستر يونايتد

ألمّح تركي آل الشيخ، رئيس مجلس ادارة هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، إلى اقتراب دخول مستثمر جديد إلى مانشستر يونايتد، قائلاً عبر منصة إكس إنّ المفاوضات بلغت "مرحلة متقدّمة".
ووجّه آل الشيخ عبارة لاذعة تمنى فيها أن يتفوّق القادم على "المالكين السابقين"، فاستقطب منشوره تفاعلا لافتا بملايين المشاهدات وتعليقات جماهيرية متباينة بين التشكيك والترقّب، من دون أيّ تأكيد رسمي من النادي حتى الآن. 
تأتي الإشارة في ظلّ استمرار الغلبة لملكيّة عائلة غليزر، بالتوازي مع وجود البريطاني جيم راتكليف كمستثمر أقلّي منذ شباط - فبراير 2024 وتولّيه إدارة قطاع كرة القدم
وعلى الصعيد الفني، يقود البرتغالي روبن أموريم الفريق وسط نتائج متذبذبة، فيما كرّر راتكليف منحه الدعم للاستمرار ضمن خطة إعادة هيكلة أوسع.
حتى هذه اللحظة، لا تتوافر تفاصيل موثوقة حول هوية المستثمر المفترض أو طبيعة الصفقة وشروطها، لذلك تبقى تصريحات آل الشيخ بمثابة إشارة إلى حراك محتمل في هيكل الملكية، رهنَ التحقق من مصادر رسمية مستقلة.



مقالات ذات صلة

لن يحلق شعره الا بخمس انتصارات متتالية لمانشستر يونايتد
2025-09-17

لن يحلق شعره الا بخمس انتصارات متتالية لمانشستر يونايتد

أسوأ انطلاقة لمانشستر يونايتد منذ موسم 1992-1993
2025-09-15

أسوأ انطلاقة لمانشستر يونايتد منذ موسم 1992-1993

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
2025-08-08

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

30 ثانية أنقذت صفقة نيوكاسل يونايتد
2025-09-03

30 ثانية أنقذت صفقة نيوكاسل يونايتد

صفقة وشيكة لمانشستر يونايتد؟

رياضة

كرة القدم

تركي آل الشيخ

مانشستر يونايتد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حريقٌ كبير يلتهم منزل فينيسيوس
ألفيش يستقبل مولوده الأول من جوانا سانز بعد إسقاط إدانته

اقرأ ايضا في كرة القدم

رواتب الموهوبين عبر الأجيال … أرقامٌ تكشف تضخّم كرة القدم
01:09

رواتب الموهوبين عبر الأجيال … أرقامٌ تكشف تضخّم كرة القدم

كشفت مقارنة لافتة بين ثلاثة من أبرز النجوم عبر الأجيال حجم القفزة الهائلة

01:09

رواتب الموهوبين عبر الأجيال … أرقامٌ تكشف تضخّم كرة القدم

كشفت مقارنة لافتة بين ثلاثة من أبرز النجوم عبر الأجيال حجم القفزة الهائلة

فيديو - لحظة إنسانية مؤثرة في تدريبات إشبيلية
01:08

فيديو - لحظة إنسانية مؤثرة في تدريبات إشبيلية

احتفالا بتغلبها على مرض السرطان

01:08

فيديو - لحظة إنسانية مؤثرة في تدريبات إشبيلية

احتفالا بتغلبها على مرض السرطان

فيديو - بورخا إغليسياس يعلن دعمه للفلسطينيين بتصريح مثير
01:04

فيديو - بورخا إغليسياس يعلن دعمه للفلسطينيين بتصريح مثير

أعرب المهاجم الإسباني عن تضامنه العلني مع الفلسطينيّين

01:04

فيديو - بورخا إغليسياس يعلن دعمه للفلسطينيين بتصريح مثير

أعرب المهاجم الإسباني عن تضامنه العلني مع الفلسطينيّين

اخترنا لك
رواتب الموهوبين عبر الأجيال … أرقامٌ تكشف تضخّم كرة القدم
01:09
فيديو - لحظة إنسانية مؤثرة في تدريبات إشبيلية
01:08
فيديو - بورخا إغليسياس يعلن دعمه للفلسطينيين بتصريح مثير
01:04
حريقٌ كبير يلتهم منزل فينيسيوس
01:02

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025