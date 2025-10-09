ألفيش يستقبل مولوده الأول من جوانا سانز بعد إسقاط إدانته

في حدث عائلي تزامن مع مرحلة في حياتهما

استقبل البرازيلي داني ألفيش طفلته الأولى من زوجته عارضة الأزياء جوانا سانز، في حدث عائلي تزامن مع مرحلة في حياتهما عقب إلغاء إدانته في قضية الاغتصاب.

وفي حين لم يُصدر الزوجان اللذان يُقيمان في منزلهما قرب تعليقا رسميا حتى الآن، كان ألفيش قد رُزق بطفلين من زواج سابق، فيما تُعدُّ المولودة الجديدة، ويُعتقد أن اسمها يبدأ بحرف «J»، الأولى للثنائي معا.

وكانت سانز كشفت خبر حملها نهاية آذار - مار عبر ، في واحدة من أولى منشوراتها بعد أن تم استئناف الحكم الذي صدر ضد ألفيش بالسجن أربع سنوات ونصف على خلفية اتهامه بالاغتصاب في الأول - ديسمبر 2022 داخل نادي "ساتون" الليلي في برشلونة، قبل أن تُلغيه محكمة العدل في كتالونيا لاحقا.

وذكرت سانز، التي خضعت لرحلة عبر أطفال الأنابيب وعانت ثلاث حالات إجهاض، أنّ حملها الحالي جاء من "الجنين المجمّد الأخير" في مسيرتها للعلاج، معبّرةً عن امتنانها وارتباطها العاطفي بذكرى والدتها الراحلة.

وبحسب الحكم المؤلف من 101 صفحة والصادر في 28 آذار - مارس 2024، رأت هيئة من أربعة قضاة أنّ "معايير قرينة البراءة لم تتحقق"، ووصفت المُشتكية بأنها "غير موثوقة" استنادا إلى تسجيلات مصوّرة وجزء من شهادتها، فيما أعلنت عزمها الطعن أمام المحكمة ، كما قدّم الادعاء العام استئنافًا منفصلًا.

يُذكر أنّ ألفيش أمضى 14 شهرا حبسا احتياطيا قبل محاكمته في شباط - فبراير 2024، وأطلق بعد ذلك شركة في برشلونة لإدارة حقوق الصور وتمثيل الرياضيين، محافظًا على ظهور إعلامي محدود منذ إلغاء إدانته.







