نادي إيطالي يفتح الباب للشاب الفلسطيني يوسف

يوسف
، شاب فلسطيني، يبلغ من العمر 21 عاماً، يتمتع بشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي
، حيث يملك أكثر من 11 ألف متابع على فيسبوك
، حيث وجه نداءً لإنقاذه من الحرب، ومنحه فرصة لعب كرة القدم
مجدداً.
وكتب يوسف "في العاشرة من عمري، كنت في أكاديمية
نادي الهلال
، وتمت ترقيتي إلى الفريق الأول، وظهرت لأول مرة في الدوري الفلسطيني الممتاز
مع شباب جباليا، ولكن، الآن، لم أعد أملك حتى كرة، لم يبقَ شيء في غزة، كل ما تبقى لنا هو الأمل، وأملي هو اللعب، أعلم أن لدي إمكانيات وشخصية جيدة، إذا كنت بحاجة إلى لاعب كرة قدم، فاخترني، إنها فرصتي الوحيدة للنجاة من الحرب".
ومع التفاعل الواسع، انتشر مقطع فيديو ليوسف وهو يقول "أنا سعيد
لأن الناس يتحدثون عني، نعيش أوقاتا عصيبة، كل صباح
أبحث أنا وإخوتي عن الماء والطعام للبقاء على قيد الحياة، نقضي فترة ما بعد الظهر في جمع ما نجده بين الأنقاض لإشعال النار ليلاً".
وصلت مناشدة يوسف إلى مدينة باكولي، في مقاطعة نابولي الايطالية، حيث استجاب نادي سيبيلا، الصاعد حديثا إلى بطولات الجهات في دوري
الدرجة الخامسة.
وقال رئيسه لويغي إليانو خلال برنامج "ركلة على الراديو" أنه "بعد نقاش مع رئيس البلدية خوسيه ديلا راغيوني، قررنا استضافة الشاب بكل حفاوة، نريد أن نمنحه فرصة ارتداء قميصنا، لقد بدأنا بالفعل اتصالات أولية مع وزارة الخارجية
ووزارة الشؤون الخارجية
، نأمل أن نرحب بيوسف قريباً في فريقنا".