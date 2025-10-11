الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

نادي إيطالي يفتح الباب للشاب الفلسطيني يوسف

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نادي إيطالي يفتح الباب للشاب الفلسطيني يوسف
A-
A+

كرة القدم

2025-10-11 | 02:53
نادي إيطالي يفتح الباب للشاب الفلسطيني يوسف

يتمتع بشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي

يوسف، شاب فلسطيني، يبلغ من العمر 21 عاماً، يتمتع بشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يملك أكثر من 11 ألف متابع على فيسبوك، حيث وجه نداءً لإنقاذه من الحرب، ومنحه فرصة لعب كرة القدم مجدداً.
وكتب يوسف "في العاشرة من عمري، كنت في أكاديمية نادي الهلال، وتمت ترقيتي إلى الفريق الأول، وظهرت لأول مرة في الدوري الفلسطيني الممتاز مع شباب جباليا، ولكن، الآن، لم أعد أملك حتى كرة، لم يبقَ شيء في غزة، كل ما تبقى لنا هو الأمل، وأملي هو اللعب، أعلم أن لدي إمكانيات وشخصية جيدة، إذا كنت بحاجة إلى لاعب كرة قدم، فاخترني، إنها فرصتي الوحيدة للنجاة من الحرب".
ومع التفاعل الواسع، انتشر مقطع فيديو ليوسف وهو يقول "أنا سعيد لأن الناس يتحدثون عني، نعيش أوقاتا عصيبة، كل صباح أبحث أنا وإخوتي عن الماء والطعام للبقاء على قيد الحياة، نقضي فترة ما بعد الظهر في جمع ما نجده بين الأنقاض لإشعال النار ليلاً".
وصلت مناشدة يوسف إلى مدينة باكولي، في مقاطعة نابولي الايطالية، حيث استجاب نادي سيبيلا، الصاعد حديثا إلى بطولات الجهات في دوري الدرجة الخامسة.
وقال رئيسه لويغي إليانو خلال برنامج "ركلة على الراديو" أنه "بعد نقاش مع رئيس البلدية خوسيه ديلا راغيوني، قررنا استضافة الشاب بكل حفاوة، نريد أن نمنحه فرصة ارتداء قميصنا، لقد بدأنا بالفعل اتصالات أولية مع وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الخارجية، نأمل أن نرحب بيوسف قريباً في فريقنا".



مقالات ذات صلة

حزب الله لم يُغلق الباب على "حصرية السلاح"!
2025-08-15

حزب الله لم يُغلق الباب على "حصرية السلاح"!

كريستيانو رونالدو يدخل نادي المليارات
2025-10-09

كريستيانو رونالدو يدخل نادي المليارات

نادي إيطالي يفتح الباب للشاب الفلسطيني يوسف

رياضة

كرة القدم

باكولي

نابولي

سيبيلا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجم الأهلي المصري يتفاعل مع صحفي وطفل فلسطيني
الأهلي السعودي يستعد لتقديم عرض خرافي لفينيسيوس

اقرأ ايضا في كرة القدم

"ملعب الضوء" يحتضن الأطفال المرضى
02:58

"ملعب الضوء" يحتضن الأطفال المرضى

أعلن نادي سندرلاند تبرّعه بمقصورة تنفيذية

02:58

"ملعب الضوء" يحتضن الأطفال المرضى

أعلن نادي سندرلاند تبرّعه بمقصورة تنفيذية

تحدّى المياه المغليّة والحروق وانضم الى بوتافوغو
02:57

تحدّى المياه المغليّة والحروق وانضم الى بوتافوغو

أعلن نادي بوتافوغو البرازيلي ضمَّ الناشئ برناردو لوبيس

02:57

تحدّى المياه المغليّة والحروق وانضم الى بوتافوغو

أعلن نادي بوتافوغو البرازيلي ضمَّ الناشئ برناردو لوبيس

نجم الأهلي المصري يتفاعل مع صحفي وطفل فلسطيني
02:54

نجم الأهلي المصري يتفاعل مع صحفي وطفل فلسطيني

أفشة: أحلى تيشيرت ليك يا محمد يا حبيبي

02:54

نجم الأهلي المصري يتفاعل مع صحفي وطفل فلسطيني

أفشة: أحلى تيشيرت ليك يا محمد يا حبيبي

اخترنا لك
"ملعب الضوء" يحتضن الأطفال المرضى
02:58
تحدّى المياه المغليّة والحروق وانضم الى بوتافوغو
02:57
نجم الأهلي المصري يتفاعل مع صحفي وطفل فلسطيني
02:54
الأهلي السعودي يستعد لتقديم عرض خرافي لفينيسيوس
02:52

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025