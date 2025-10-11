نادي إيطالي يفتح الباب للشاب الفلسطيني يوسف

وكتب يوسف "في العاشرة من عمري، كنت في نادي ، وتمت ترقيتي إلى الفريق الأول، وظهرت لأول مرة في الدوري الفلسطيني مع شباب جباليا، ولكن، الآن، لم أعد أملك حتى كرة، لم يبقَ شيء في غزة، كل ما تبقى لنا هو الأمل، وأملي هو اللعب، أعلم أن لدي إمكانيات وشخصية جيدة، إذا كنت بحاجة إلى لاعب كرة قدم، فاخترني، إنها فرصتي الوحيدة للنجاة من الحرب".

ومع التفاعل الواسع، انتشر مقطع فيديو ليوسف وهو يقول "أنا لأن الناس يتحدثون عني، نعيش أوقاتا عصيبة، كل أبحث أنا وإخوتي عن الماء والطعام للبقاء على قيد الحياة، نقضي فترة ما بعد الظهر في جمع ما نجده بين الأنقاض لإشعال النار ليلاً".

وصلت مناشدة يوسف إلى مدينة باكولي، في مقاطعة نابولي الايطالية، حيث استجاب نادي سيبيلا، الصاعد حديثا إلى بطولات الجهات في الدرجة الخامسة.

وقال رئيسه لويغي إليانو خلال برنامج "ركلة على الراديو" أنه "بعد نقاش مع رئيس البلدية خوسيه ديلا راغيوني، قررنا استضافة الشاب بكل حفاوة، نريد أن نمنحه فرصة ارتداء قميصنا، لقد بدأنا بالفعل اتصالات أولية مع ووزارة ، نأمل أن نرحب بيوسف قريباً في فريقنا".







