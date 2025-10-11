نجم الأهلي المصري يتفاعل مع صحفي وطفل فلسطيني

قبل فترة، أعلن الصحفي الفلسطيني أنس النجار
، عن رغبته في زيارة مصر أواخر الشهر الحالي، لحضور إحدى مباريات النادي الأهلي
، والحصول على قميص يحمل توقيع النجم محمد
مجدي أفشة، لتقديمه كهدية ثمينة إلى طفل "جهاد".
ونشر النجار على فيسبوك
"إن شاء الله
نازل مصر آخر الشهر، ولازم أحضر مباراة للأهلي من الاستاد، وآخد تيشيرت أفشة أوصله لجهاد ابن صديقي محمد الدلو"، وأرفق ذلك بمقطع فيديو ظهر فيه جهاد بصحبة والده وهو يرتدي قميص أفشة.
وقام أفشة بالرد على الرسالة
، حيث نشر على فيسبوك ترحيبا بالصحفي الفلسطيني، وكتب "يا أنس يا بطل، مستنيك تنور مصر والنادي الأهلي
، وأحلى تيشيرت ليك يا محمد يا حبيبي
، كفاية إنك شبهي كمان".