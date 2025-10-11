نجم الأهلي المصري يتفاعل مع صحفي وطفل فلسطيني

أفشة: أحلى تيشيرت ليك يا

قبل فترة، أعلن الصحفي الفلسطيني أنس ، عن رغبته في زيارة مصر أواخر الشهر الحالي، لحضور إحدى مباريات ، والحصول على قميص يحمل توقيع النجم مجدي أفشة، لتقديمه كهدية ثمينة إلى طفل "جهاد".

ونشر النجار على "إن شاء نازل مصر آخر الشهر، ولازم أحضر مباراة للأهلي من الاستاد، وآخد تيشيرت أفشة أوصله لجهاد ابن صديقي محمد الدلو"، وأرفق ذلك بمقطع فيديو ظهر فيه جهاد بصحبة والده وهو يرتدي قميص أفشة.

وقام أفشة بالرد على ، حيث نشر على فيسبوك ترحيبا بالصحفي الفلسطيني، وكتب "يا أنس يا بطل، مستنيك تنور مصر والنادي ، وأحلى تيشيرت ليك يا محمد ، كفاية إنك شبهي كمان".



