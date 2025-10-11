الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

نجم الأهلي المصري يتفاعل مع صحفي وطفل فلسطيني

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجم الأهلي المصري يتفاعل مع صحفي وطفل فلسطيني
A-
A+

كرة القدم

2025-10-11 | 02:54
نجم الأهلي المصري يتفاعل مع صحفي وطفل فلسطيني

أفشة: أحلى تيشيرت ليك يا محمد يا حبيبي

قبل فترة، أعلن الصحفي الفلسطيني أنس النجار، عن رغبته في زيارة مصر أواخر الشهر الحالي، لحضور إحدى مباريات النادي الأهلي، والحصول على قميص يحمل توقيع النجم محمد مجدي أفشة، لتقديمه كهدية ثمينة إلى طفل "جهاد".
ونشر النجار على فيسبوك "إن شاء الله نازل مصر آخر الشهر، ولازم أحضر مباراة للأهلي من الاستاد، وآخد تيشيرت أفشة أوصله لجهاد ابن صديقي محمد الدلو"، وأرفق ذلك بمقطع فيديو ظهر فيه جهاد بصحبة والده وهو يرتدي قميص أفشة.
وقام أفشة بالرد على الرسالة، حيث نشر على فيسبوك ترحيبا بالصحفي الفلسطيني، وكتب "يا أنس يا بطل، مستنيك تنور مصر والنادي الأهلي، وأحلى تيشيرت ليك يا محمد يا حبيبي، كفاية إنك شبهي كمان".

مقالات ذات صلة

فيديو - حارس المرمى يتفاعل بجنون مع هدف فريقه
2025-08-21

فيديو - حارس المرمى يتفاعل بجنون مع هدف فريقه

كريستيانو رونالدو يتفاعل إلكترونياً مع فنانة عربية
2025-08-18

كريستيانو رونالدو يتفاعل إلكترونياً مع فنانة عربية

الأهلي السعودي يستعد لتقديم عرض خرافي لفينيسيوس
02:52

الأهلي السعودي يستعد لتقديم عرض خرافي لفينيسيوس

نجم الأهلي المصري يتفاعل مع صحفي وطفل فلسطيني

رياضة

كرة القدم

أنس النجار

النادي الأهلي

محمد مجدي أفشة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تحدّى المياه المغليّة والحروق وانضم الى بوتافوغو
نادي إيطالي يفتح الباب للشاب الفلسطيني يوسف

اقرأ ايضا في كرة القدم

"ملعب الضوء" يحتضن الأطفال المرضى
02:58

"ملعب الضوء" يحتضن الأطفال المرضى

أعلن نادي سندرلاند تبرّعه بمقصورة تنفيذية

02:58

"ملعب الضوء" يحتضن الأطفال المرضى

أعلن نادي سندرلاند تبرّعه بمقصورة تنفيذية

تحدّى المياه المغليّة والحروق وانضم الى بوتافوغو
02:57

تحدّى المياه المغليّة والحروق وانضم الى بوتافوغو

أعلن نادي بوتافوغو البرازيلي ضمَّ الناشئ برناردو لوبيس

02:57

تحدّى المياه المغليّة والحروق وانضم الى بوتافوغو

أعلن نادي بوتافوغو البرازيلي ضمَّ الناشئ برناردو لوبيس

نادي إيطالي يفتح الباب للشاب الفلسطيني يوسف
02:53

نادي إيطالي يفتح الباب للشاب الفلسطيني يوسف

يتمتع بشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي

02:53

نادي إيطالي يفتح الباب للشاب الفلسطيني يوسف

يتمتع بشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي

اخترنا لك
"ملعب الضوء" يحتضن الأطفال المرضى
02:58
تحدّى المياه المغليّة والحروق وانضم الى بوتافوغو
02:57
نادي إيطالي يفتح الباب للشاب الفلسطيني يوسف
02:53
الأهلي السعودي يستعد لتقديم عرض خرافي لفينيسيوس
02:52

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025