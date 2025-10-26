الأخبار
يامال يستفزّ وإنييستا يهدّئ السجال قبل الكلاسيكو

يامال يستفزّ وإنييستا يهدّئ السجال قبل الكلاسيكو
كرة القدم

2025-10-26 | 04:17
يامال يستفزّ وإنييستا يهدّئ السجال قبل الكلاسيكو

احتدمت الأجواء قبل "الكلاسيكو" المقرر عصر اليوم

احتدمت الأجواء قبل "الكلاسيكو" المقرر عصر اليوم، مع تقارير تُفيد بأنّ قائد ريال مدريد داني كارفاخال يعتزم مواجهة جناح برشلونة لامين يامال بعد المباراة على خلفية تصريحات اعتُبرت مسيئة من اللاعب الشاب خلال حديث قبيل القمة.
ووفقا لما نُقل في الصحافة الإسبانية، فإن يامال أثار غضب معسكر مدريد حين لمّح إلى أنّ النادي "يسرق ويشتكي ويتمادى"، وهو ما فُسِّر داخل غرفة ملابس الريال على أنه افتقاد للاحترام، بما زاد من دوافع اللاعبين في موقعة البرنابيو.
وتشير متابعات سابقة إلى أنّ يامال اعتاد إشعال سخونة المواجهات بتصرفات وتلميحات قبل المباريات وبعدها، إذ احتفل في مناسبة سابقة على طريقة كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي عقب تسجيله في مرمى تيبو كورتوا، كما تباهى بعد فوز برشلونة (3-2) في نهائي كأس الملك، بأنّ ريال مدريد "عاجز عن هزيمتهم هذا الموسم"، في سياق يعكس ثقة عالية تُحَمِّله الآن مسؤولية مضاعفة داخل فريقه.
وفي تعقيبه على الجدل، رأى أندريس إنييستا أنّ التصريحات لا تتعدّى محاولات لإضفاء بعض الإثارة قبل الكلاسيكو، معتبرا أن الحسم يبقى لما سيُقدّم على أرض الملعب طوال 90 دقيقة.
ومن جانبه، فضّل مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو عدم الانجرار إلى السجال، مؤكّدًا أنّ تركيزه منصبّ على الجانب الفنّي وما يحدث داخل المستطيل الأخضر.
وتأتي القمة في ظل سباق محتدم على صدارة الدوري، إذ يبتعد برشلونة بنقطتين فقط خلف ريال مدريد، ويُحسب لفريق ألونسو ثباته وندرة نزيفه للنقاط هذا الموسم، فيما يدخل رجال هانزي فليك بمعنويات مرتفعة بعد السداسية في مرمى أولمبياكوس، ما يجعل نقاط المواجهة مرشّحة لتأثير مباشر على مسار اللقب.



