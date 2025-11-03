صلاح ملك الأرقام القياسية في البريميرليغ

أكّد محمّد صلاح مكانته بين عمالقة البريميرليغ بعدما رفع رصيده من المساهمات التهديفية (أهداف + تمريرات حاسمة) إلى 279 في .

وعادل صلاح رقم الأسطورة لامبارد، واشترك معه في المركز الثالث التاريخي، وجاء إنجازه بعد تسجيله أول أمس في الجولة العاشرة في مرمى (2-0).

وبلغ رصيد صلاح 190 هدفًا و89 تمريرة حاسمة خلال مسيرته في البريميرليغ، وهذا الرقم يطابق حصيلة لامبارد البالغة 177 هدفًا و102 تمريرة حاسمة.

ويتصدر القائمة التاريخية للمساهمات التهديفية في البريميرليغ شيرر بـ324 مساهمة، يليه واين روني بـ311، ثم لامبارد وصلاح بـ279، فيما يأتي رايان غيغز خامساً بـ271 مساهمة.

ولم يتوقف رقم صلاح عند ذلك، فهدفه أمام منحه أيضا معادلة رقمٍ آخر لواين روني يتعلق بـ"أكثر مساهمات تهديفية للاعب مع نادٍ واحد" في حقبة البريميرليغ، إذ بلغ لكل منهما 276 مع ناديه (صلاح مع وروني مع يونايتد).

ومع احتساب مساهمات صلاح القليلة مع (هدفان وتمريرتان)، يصل إلى 279، ما وضعه جنبا إلى جنب مع لامبارد في الترتيب التاريخي العام.

هذا الإنجاز يعكس اتساق صلاح التهديفي وصناعته للأهداف عبر مواسم متعددة، ويعزز حضوره في سباق الأرقام القياسية الفردية بالدوري، مع اقترابه تدريجيا من رصيد روني في القائمة العامة، وترسيخه اسمَه بين أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ المسابقة.







