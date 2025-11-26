الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

إنفانتينو: فخور بحصولي على الجنسية اللبنانية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إنفانتينو: فخور بحصولي على الجنسية اللبنانية
A-
A+

كرة القدم

2025-11-25 | 23:38
إنفانتينو: فخور بحصولي على الجنسية اللبنانية

أعلن حصوله رسميا على الجنسية اللبنانية

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، حصوله رسميا على الجنسية اللبنانية، مؤكدا أن هذه الخطوة تشرفه وتعكس العلاقة القوية التي تربطه بلبنان وشعبه.
 

وقال إنفانتينو إنه التقى في بيروت رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، حيث جرى البحث في سبل تعزيز تطوير كرة القدم في لبنان، والاستفادة من اللعبة كأداة لنشر السلام وتوفير التعليم وبناء فرص جديدة للشباب. 
 

وأوضح أنه ناقش مع الرئيس عون متابعة الاجتماعات السابقة التي عُقدت في نيويورك، إلى جانب الاطلاع على التقدم المحرز في مشروع (FIFA Arena) وعدد من مبادرات الفيفا الجارية في لبنان.
 

وأشار إنفانتينو إلى أنه التقى وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، في اجتماع وصفه بالمثمر، حيث تم التطرق إلى أهمية الاستفادة القصوى من المشاريع المشتركة بين فيفا والجهات اللبنانية.
 

كما أثنى رئيس الفيفا على التعاون المستمر مع الاتحاد اللبناني لكرة القدم برئاسة السيد هاشم حيدر، مؤكدًا أن برنامج "فيفا فورورد" يساهم في إحداث تغيير إيجابي في حياة الكثيرين. 
ولفت إلى أنه لمس خلال زياراته السابقة للبنان، لا سيما خلال إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "كرة القدم من أجل المدارس"، مدى الشغف الكبير لدى اللبنانيين باللعبة.
وختم إنفانتينو بالقول إنه سعيد بالمساهمة في دعم أصحاب الأحلام الكروية في لبنان، معبّرًا عن فخره بانتمائه الجديد إلى لبنان.


مقالات ذات صلة

إنفانتينو يلتقي رئيس الجمهورية اللبنانية ويشيد بتقدم كرة القدم في لبنان
2025-09-25

إنفانتينو يلتقي رئيس الجمهورية اللبنانية ويشيد بتقدم كرة القدم في لبنان

ترامب: فخور بما فعله ولي العهد السعودي على صعيد حقوق الانسان
2025-11-18

ترامب: فخور بما فعله ولي العهد السعودي على صعيد حقوق الانسان

ترامب من تل ابيب: سأكون فخورًا بزيارة غزة
2025-10-13

ترامب من تل ابيب: سأكون فخورًا بزيارة غزة

وزير الصناعة جو عيسى الخوري ردا على إمكانية حصول صدام بالجلسة: "لأ ولو"
2025-09-05

وزير الصناعة جو عيسى الخوري ردا على إمكانية حصول صدام بالجلسة: "لأ ولو"

إنفانتينو: فخور بحصولي على الجنسية اللبنانية

رياضة

كرة القدم

الاتحاد الدولي لكرة القدم

جياني إنفانتينو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - الفنان محمد منير يُنشد "مكاني" .. الأغنية الرسمية لكأس العرب
لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة

اقرأ ايضا في كرة القدم

ملامح قرعة كأس العالم 2026 تفصل بين كبار المرشّحين
23:54

ملامح قرعة كأس العالم 2026 تفصل بين كبار المرشّحين

توجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم لرسم نظام قرعة كأس العالم

23:54

ملامح قرعة كأس العالم 2026 تفصل بين كبار المرشّحين

توجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم لرسم نظام قرعة كأس العالم

خمسة هزائم متتالية تُغرق أياكس في دوري أبطال أوروبا
23:53

خمسة هزائم متتالية تُغرق أياكس في دوري أبطال أوروبا

يعيش نادي أياكس أمستردام واحدا من أصعب مواسمه أوروبيًا

23:53

خمسة هزائم متتالية تُغرق أياكس في دوري أبطال أوروبا

يعيش نادي أياكس أمستردام واحدا من أصعب مواسمه أوروبيًا

رونالدو يتجنّب الغياب عن المونديال
23:52

رونالدو يتجنّب الغياب عن المونديال

لن يغيب عن مباريات البرتغال الأولى في كأس العالم 2026

23:52

رونالدو يتجنّب الغياب عن المونديال

لن يغيب عن مباريات البرتغال الأولى في كأس العالم 2026

اخترنا لك
ملامح قرعة كأس العالم 2026 تفصل بين كبار المرشّحين
23:54
خمسة هزائم متتالية تُغرق أياكس في دوري أبطال أوروبا
23:53
رونالدو يتجنّب الغياب عن المونديال
23:52
من دوري الدرجات الدنيا إلى هزّ الشباك في دوري الأبطال
23:41

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025