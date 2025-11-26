إنفانتينو: فخور بحصولي على الجنسية اللبنانية

أعلن رئيس الاتحاد
الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام
، حصوله رسميا على الجنسية اللبنانية
، مؤكدا أن هذه الخطوة تشرفه وتعكس العلاقة القوية التي تربطه بلبنان وشعبه.
وقال إنفانتينو إنه التقى في بيروت
رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، حيث جرى البحث في سبل تعزيز تطوير كرة القدم
في لبنان
، والاستفادة من اللعبة كأداة لنشر السلام وتوفير التعليم وبناء فرص جديدة
للشباب.
وأوضح أنه ناقش مع الرئيس عون
متابعة الاجتماعات السابقة التي عُقدت في نيويورك، إلى جانب الاطلاع على التقدم المحرز في مشروع (FIFA Arena) وعدد من مبادرات الفيفا الجارية في لبنان.
وأشار إنفانتينو إلى أنه التقى وزيرة الشباب
والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، في اجتماع وصفه بالمثمر، حيث تم التطرق إلى أهمية الاستفادة القصوى من المشاريع المشتركة بين فيفا والجهات اللبنانية.
كما أثنى رئيس الفيفا على التعاون المستمر مع الاتحاد اللبناني لكرة القدم برئاسة السيد هاشم حيدر، مؤكدًا أن برنامج "فيفا فورورد" يساهم في إحداث تغيير إيجابي في حياة الكثيرين.
ولفت إلى أنه لمس خلال زياراته السابقة للبنان، لا سيما خلال إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "كرة القدم من أجل المدارس"، مدى الشغف الكبير لدى اللبنانيين باللعبة.
وختم إنفانتينو بالقول إنه سعيد بالمساهمة في دعم أصحاب الأحلام الكروية في لبنان، معبّرًا عن فخره بانتمائه الجديد إلى لبنان.