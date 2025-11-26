إنفانتينو: فخور بحصولي على الجنسية اللبنانية

أعلن حصوله رسميا على الجنسية

أعلن رئيس الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، عبر حسابه الرسمي على ، حصوله رسميا على الجنسية ، مؤكدا أن هذه الخطوة تشرفه وتعكس العلاقة القوية التي تربطه بلبنان وشعبه.



وقال إنفانتينو إنه التقى في رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، حيث جرى البحث في سبل تعزيز تطوير في ، والاستفادة من اللعبة كأداة لنشر السلام وتوفير التعليم وبناء فرص للشباب.



وأوضح أنه ناقش مع متابعة الاجتماعات السابقة التي عُقدت في نيويورك، إلى جانب الاطلاع على التقدم المحرز في مشروع (FIFA Arena) وعدد من مبادرات الفيفا الجارية في لبنان.



وأشار إنفانتينو إلى أنه التقى وزيرة والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، في اجتماع وصفه بالمثمر، حيث تم التطرق إلى أهمية الاستفادة القصوى من المشاريع المشتركة بين فيفا والجهات اللبنانية.