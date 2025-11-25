الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة
كرة القدم

2025-11-25 | 01:27
لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة

شهدت كرة القدم الفنلندية حادثة صادمة

شهدت كرة القدم الفنلندية حادثة صادمة بعد تعرّض اللاعب الفنلندي سامولي كوكّونِن، البالغ من العمر 27 عامًا، لتوقّف مفاجئ في القلب داخل الملعب، قبل دقائق من انطلاق مباراة فريقه يارفينبان بالوسيرا، الذي يعمل فيه أيضًا مدرّبًا في دوري الدرجة الثانية الفنلندي.
وبحسب رواية اللاعب لوسائل الإعلام، كان يقوم بعمليات الإحماء كالمعتاد عندما فقد وعيه بشكل مفاجئ وسقط أرضًا، دون أن تظهر عليه أيّ مؤشّرات صحّيّة مقلقة في الأيام التي سبقت الحادثة.
وبعد مرور بضع دقائق، أدرك زملاؤه في الفريق أنّه لا يتحرّك، فسارعوا إلى الاتصال بالإسعاف وبدء محاولات الإنعاش القلبي الرئوي في الملعب.
وأفادت التقارير الطبّيّة بأنّ قلب اللاعب توقّف عن النبض لأكثر من 15 دقيقة، قبل أن تنجح الفرق الطبّيّة في إعادة تشغيله بواسطة الإنعاش وأجهزة الصدمات الكهربائيّة، لينقل بعدها إلى المستشفى في حالة حرجة، قبل أن يستعيد وعيه لاحقًا.
وأكّد كوكّونِن أنّ الأطباء لم يحدّدوا بعد السبب الدقيق وراء ما حدث، رغم خضوعه لفحوصات طبية سابقة أظهرت أنه في حالة بدنيّة جيّدة.



مقالات ذات صلة

لاعب كرة قدم يُقتل برصاص انتقامي طائش
2025-11-19

لاعب كرة قدم يُقتل برصاص انتقامي طائش

مفتاح السيارة استقر في جبين لاعب كرة قدم
2025-11-18

مفتاح السيارة استقر في جبين لاعب كرة قدم

اعتقال لاعب كرة قدم بتهمة قتل منافس عمداً
2025-10-15

اعتقال لاعب كرة قدم بتهمة قتل منافس عمداً

لاعبة كرة قدم جامعية تفارق الحياة إثر حادث سكوتر كهربائي
2025-11-12

لاعبة كرة قدم جامعية تفارق الحياة إثر حادث سكوتر كهربائي

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة

رياضة

كرة القدم

سامولي كوكّونِن

يارفينبان بالوسيرا

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم

اقرأ ايضا في كرة القدم

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم
01:26

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم

شهدت تصفيات كأس العالم 2026 سلسلة من القصص التاريخية

01:26

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم

شهدت تصفيات كأس العالم 2026 سلسلة من القصص التاريخية

أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ
01:25

أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ

يواصل الفرنسي تكريس نفسه كأحد أبرز نجوم بايرن ميونيخ

01:25

أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ

يواصل الفرنسي تكريس نفسه كأحد أبرز نجوم بايرن ميونيخ

هاري كين يطارد الحذاء الذهبي الأوروبي
01:15

هاري كين يطارد الحذاء الذهبي الأوروبي

صعد الى القمة في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي

01:15

هاري كين يطارد الحذاء الذهبي الأوروبي

صعد الى القمة في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم
01:26
أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ
01:25
هاري كين يطارد الحذاء الذهبي الأوروبي
01:15
"أسود الأطلس" في محنة الخيارات قبل كأس أمم أفريقيا
01:14

