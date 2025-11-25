لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة

شهدت الفنلندية حادثة صادمة

شهدت الفنلندية حادثة صادمة بعد تعرّض اللاعب الفنلندي سامولي كوكّونِن، البالغ من العمر 27 عامًا، لتوقّف مفاجئ في القلب داخل الملعب، قبل دقائق من انطلاق مباراة فريقه يارفينبان بالوسيرا، الذي يعمل فيه أيضًا مدرّبًا في الدرجة الثانية الفنلندي.

وبحسب رواية اللاعب لوسائل الإعلام، كان يقوم بعمليات الإحماء كالمعتاد عندما فقد وعيه بشكل مفاجئ وسقط أرضًا، دون أن تظهر عليه أيّ مؤشّرات صحّيّة مقلقة في الأيام التي سبقت الحادثة.

وبعد مرور بضع دقائق، أدرك زملاؤه في الفريق أنّه لا يتحرّك، فسارعوا إلى الاتصال بالإسعاف وبدء محاولات الإنعاش القلبي الرئوي في الملعب.

وأفادت التقارير الطبّيّة بأنّ قلب اللاعب توقّف عن النبض لأكثر من 15 دقيقة، قبل أن تنجح الفرق الطبّيّة في إعادة تشغيله بواسطة الإنعاش وأجهزة الصدمات الكهربائيّة، لينقل بعدها إلى المستشفى في حرجة، قبل أن يستعيد وعيه لاحقًا.

وأكّد كوكّونِن أنّ الأطباء لم يحدّدوا بعد السبب الدقيق وراء ما حدث، رغم خضوعه لفحوصات طبية سابقة أظهرت أنه في حالة بدنيّة جيّدة.







