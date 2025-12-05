فيديو - قصة مُلهمة .. من أعلى التلال الى قمّة ريال مدريد ومانشستر سيتي

الحلم تحقق 😍



بول ديبورتيس يعلق لأول مرة في القناة الرياضية الرسمية في بيرو ويحقق حلمه 🇵🇪



فرحان له كأنه ولد حارتنا ♥️♥️♥️



Cliver Huaman Sánchez, a 15-year-old football reporter unable to enter the stadium, streamed a match from a hillside. After that, Cliver was invited to commentate on a Peruvian league match. He even received an invitation to attend the Real Madrid match next week.

Cliver Huamán, de 15 años, conquistó las redes sociales con su crónica de la final de la Copa Libertadores, realizada desde lo alto de un cerro, en Lima; su persistencia lo llenó de premios y elogios.

خطف الفتى البيروفي كلايفر هوامان سانشيز، البالغ من العمر 15 عاما، قلوب جماهير حول ، بعدما انتشرت قصته بشكل واسع خلال الأيام الماضية.الشاب القادم من جنوب بيرو، قطع 18 ساعة سفرا إلى ليما لحضور نهائي كأس ليبرتادوريس، لكنه لم يملك تذكرة للدخول، فاختار صعود تلة مجاورة للاستاد، وبثّ اللقاء مباشرة عبر هاتفه المحمول، في عفوي عبّر عن شغفه الكبير بالرغبة في أن يصبح مراسلا ومعلّقا كرويا.اللقطات التي انتشرت له من أعلى التلة تحولت إلى حديث مواقع التواصل، ما دفع المحلية لدعوته بشكل استثنائي للتعليق على مباراة في الدوري البيروفي، وهي تجربة لا يحظى بها كثيرون في مثل سنّه، وبحماسه الطفولي وصوته المليء بالشغف، خطف الأضواء وترك انطباعا رائعا لدى المشاهدين.لكن المفاجأة الأكبر جاءت بعدها، إذ تلقّى كلايفر دعوة رسمية لحضور مباراة ومانشستر سيتي في الأسبوع المقبل، ليجد نفسه فجأة ينتقل من بثّ مباراة من على التلال إلى مشاهدة إحدى أكبر قمم كرة القدم العالمية من المدرجات.قصة كلايفر أصبحت مثالا جديدا على أن اللعبة الجميلة ما تزال قادرة على تقديم لحظات إنسانية مُلهمة تتجاوز حدود الملعب.