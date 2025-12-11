لامين يامال يزيح كيليان مبابي عن عرش أوروبي

دخل الموهبة لامين يامال تاريخ

دخل الموهبة لامين يامال تاريخ من أوسع أبوابه، بعدما أصبح صاحب أعلى عدد من المساهمات التهديفية للاعب في عمر 18 عاما أو أقل عبر تاريخ البطولة، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجّل النجم الفرنسي كيليان مبابي.

اللاعب الشاب، الذي يقدّم موسما استثنائيا مع في ، واصل ترجمته لموهبته إلى أرقام حاسمة، عبر مزيج من الأهداف والصناعات في أكبر مسابقة قارية للأندية.

هذا التفوّق الإحصائي في سن مبكرة يعزّز مكانة يامال بوصفه أحد أبرز الوجوه الصاعدة في الأوروبية حاليا، ويضعه في مقارنة مباشرة مع مبابي، الذي كان يُعدّ حتى وقت قريب المعيار الأول لنجومية اللاعبين اليافعين في الأبطال.

تحطيم رقم مبابي في عدد المساهمات التهديفية بهذا العمر يعني أنّ يامال يمارس دورا محوريا في منظومة برشلونة الهجومية، سواء بتسجيل الأهداف أو بصناعتها لزملائه.

كما أنّ هذا الإنجاز يرسّخ صورة اللاعب الشاب كنجم أول في برشلونة والمنتخب الإسباني، ويؤكد مرة أنّ دوري الأبطال أصبح المسرح المفضّل لولادة الأرقام التاريخية للاعبين اليافعين، في سباق يبدو أنّ اسم لامين يامال سيكون حاضرًا فيه لسنوات طويلة مقبلة.







