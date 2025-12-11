الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

لامين يامال يزيح كيليان مبابي عن عرش أوروبي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لامين يامال يزيح كيليان مبابي عن عرش أوروبي
A-
A+

كرة القدم

2025-12-11 | 01:50
لامين يامال يزيح كيليان مبابي عن عرش أوروبي

دخل الموهبة الإسبانية لامين يامال تاريخ دوري أبطال أوروبا

دخل الموهبة الإسبانية لامين يامال تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع أبوابه، بعدما أصبح صاحب أعلى عدد من المساهمات التهديفية للاعب في عمر 18 عاما أو أقل عبر تاريخ البطولة، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجّل باسم النجم الفرنسي كيليان مبابي.
اللاعب الشاب، الذي يقدّم موسما استثنائيا مع برشلونة في دوري الأبطال، واصل ترجمته لموهبته إلى أرقام حاسمة، عبر مزيج من الأهداف والصناعات في أكبر مسابقة قارية للأندية.
هذا التفوّق الإحصائي في سن مبكرة يعزّز مكانة يامال بوصفه أحد أبرز الوجوه الصاعدة في الكرة الأوروبية حاليا، ويضعه في مقارنة مباشرة مع مبابي، الذي كان يُعدّ حتى وقت قريب المعيار الأول لنجومية اللاعبين اليافعين في دوري الأبطال.
تحطيم رقم مبابي في عدد المساهمات التهديفية بهذا العمر يعني أنّ يامال يمارس دورا محوريا في منظومة برشلونة الهجومية، سواء بتسجيل الأهداف أو بصناعتها لزملائه.
كما أنّ هذا الإنجاز يرسّخ صورة اللاعب الشاب كنجم أول في برشلونة والمنتخب الإسباني، ويؤكد مرة جديدة أنّ دوري الأبطال أصبح المسرح المفضّل لولادة الأرقام التاريخية للاعبين اليافعين، في سباق يبدو أنّ اسم لامين يامال سيكون حاضرًا فيه لسنوات طويلة مقبلة.



مقالات ذات صلة

لامين يامال ينتقل إلى قصر بيكيه وشاكيرا بعد انفصاله عن نيكول
2025-11-02

لامين يامال ينتقل إلى قصر بيكيه وشاكيرا بعد انفصاله عن نيكول

هذه هي مدة غياب لامين يامال عن برشلونة
2025-09-16

هذه هي مدة غياب لامين يامال عن برشلونة

لامين يامال يكتب تاريخا جديدا للهدّافين الشباب
2025-12-10

لامين يامال يكتب تاريخا جديدا للهدّافين الشباب

خطوبة والد لامين يامال بين التهنئة والانتقاد
2025-11-07

خطوبة والد لامين يامال بين التهنئة والانتقاد

لامين يامال يزيح كيليان مبابي عن عرش أوروبي

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

دوري أبطال أوروبا

كيليان مبابي

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فأل سيء، يفوزون على برشلونة … ثم ينهارون!
آرسنال يحافظ على سجلّه المثالي في دوري أبطال أوروبا

اقرأ ايضا في كرة القدم

تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم
01:55

تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم

مصمم لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم في أنحاء العالم

01:55

تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم

مصمم لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم في أنحاء العالم

بوغبا يستثمر في سباقات الجِمال!!
01:54

بوغبا يستثمر في سباقات الجِمال!!

دخل النجم الفرنسي بول بوغبا عالم سباقات الجِمال

01:54

بوغبا يستثمر في سباقات الجِمال!!

دخل النجم الفرنسي بول بوغبا عالم سباقات الجِمال

تيباس يلوّح بالسعودية لاستضافة الدوري الإسباني
01:54

تيباس يلوّح بالسعودية لاستضافة الدوري الإسباني

جدّد مساعيه لإقامة مباراة خارج الأراضي الإسبانية

01:54

تيباس يلوّح بالسعودية لاستضافة الدوري الإسباني

جدّد مساعيه لإقامة مباراة خارج الأراضي الإسبانية

اخترنا لك
تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم
01:55
بوغبا يستثمر في سباقات الجِمال!!
01:54
تيباس يلوّح بالسعودية لاستضافة الدوري الإسباني
01:54
غوردون يعادل رقم آلان شيرر القياسي
01:52

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025