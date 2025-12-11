آرسنال يحافظ على سجلّه المثالي في دوري أبطال أوروبا

ثبّت آرسنال موقعه كأحد أبرز فرق القارة هذا الموسم

ثبّت آرسنال موقعه كأحد أبرز فرق القارة هذا الموسم، بعدما واصل مشواره في دون أي هزيمة، محققا سلسلة لافتة من الانتصارات المتتالية في البطولة القارية.

فالفريق اللندني خرج فائزا في جميع مبارياته حتى الآن، متفوّقا بنتيجة 2-0 على أتلتيك بيلباو، ثم 2-0 على أولمبياكوس، قبل أن يوجّه رسالة قوية إلى المنافسين بفوز كاسح 4-0 على أتلتيكو ، تلاه انتصار 3-0 على سلافيا براغ، و3-1 على ، ثم 3-0 على كلوب بروج.

هذه السلسلة جعلت آرسنال يمتلك واحدة من أقوى الحصيلات الهجومية والدفاعية في المسابقة، بعدما سجّل 17 هدفا واستقبل هدفا واحدًا فقط عبر 6 مباريات، في مؤشر واضح على توازن الفريق بين الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية.

كما تعكس النتائج قدرة الجهاز الفني على إدارة المباريات الكبيرة، سواء أمام مدارس تكتيكية مختلفة أو في ملاعب أوروبية صعبة.

ويمنح هذا المسار المثالي آرسنال دفعة معنوية ضخمة في سعيه للذهاب بعيدا في البطولة، وسط حديث متزايد عن إمكانية عودته للعب أدوار البطولة من الغياب عن المشهد القاري الأهم.

ومع استمرار سلسلة اللاهزيمة، يرتفع سقف التوقعات من جماهير النادي التي ترى في هذه النسخة فرصة حقيقية لمنافسة كبار على لقب طال انتظاره.







