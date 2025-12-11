غوردون يعادل رقم آلان شيرر القياسي

سطّر الإنجليزي أنتوني غوردون محطة بارزة في مسيرته الأوروبية مع نيوكاسل ، بعدما عادل الرقم القياسي المسجّل أسطورة النادي شيرر، كصاحب أعلى عدد من المساهمات بالأهداف في موسم واحد لدوري أبطال بقميص الفريق.

فقد رفع غوردون رصيده إلى 7 مساهمات تهديفية (أهداف وتمريرات حاسمة) في موسم 2025-2026، ليصبح على قدم المساواة مع شيرر الذي حقق الرقم ذاته في موسم 2002-2003.

هذا المعطى يكرّس غوردون كأحد أهم أضلاع القوة الهجومية في نيوكاسل خلال المشاركة الحالية في ، حيث يجمع بين الحسم أمام المرمى والقدرة على صناعة الفرص لزملائه في الثلث الأخير، كما يعكس التطوّر الفني الكبير الذي يعيشه اللاعب، وتحسّن هوية الفريق الهجومية على الصعيد القاري.

ومع معادلة رقم أسطورة النادي، يجد غوردون نفسه أمام فرصة تاريخية لتجاوز شيرر والانفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين إسهاما بالأهداف في موسم واحد أوروبيا، ما يشكّل حافزا إضافيا له ولبقية عناصر الفريق لمواصلة المشوار بثقة أكبر في الأدوار المقبلة.











