الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

غوردون يعادل رقم آلان شيرر القياسي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
غوردون يعادل رقم آلان شيرر القياسي
A-
A+

كرة القدم

2025-12-11 | 01:52
غوردون يعادل رقم آلان شيرر القياسي

سطّر الجناح الإنجليزي أنتوني غوردون محطة بارزة

سطّر الجناح الإنجليزي أنتوني غوردون محطة بارزة في مسيرته الأوروبية مع نيوكاسل يونايتد، بعدما عادل الرقم القياسي المسجّل باسم أسطورة النادي آلان شيرر، كصاحب أعلى عدد من المساهمات بالأهداف في موسم واحد لدوري أبطال أوروبا بقميص الفريق.
فقد رفع غوردون رصيده إلى 7 مساهمات تهديفية (أهداف وتمريرات حاسمة) في موسم 2025-2026، ليصبح على قدم المساواة مع شيرر الذي حقق الرقم ذاته في موسم 2002-2003. 
هذا المعطى يكرّس غوردون كأحد أهم أضلاع القوة الهجومية في نيوكاسل خلال المشاركة الحالية في دوري الأبطال، حيث يجمع بين الحسم أمام المرمى والقدرة على صناعة الفرص لزملائه في الثلث الأخير، كما يعكس التطوّر الفني الكبير الذي يعيشه اللاعب، وتحسّن هوية الفريق الهجومية على الصعيد القاري.
ومع معادلة رقم أسطورة النادي، يجد غوردون نفسه أمام فرصة تاريخية لتجاوز شيرر والانفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين إسهاما بالأهداف في موسم واحد أوروبيا، ما يشكّل حافزا إضافيا له ولبقية عناصر الفريق لمواصلة المشوار بثقة أكبر في الأدوار المقبلة.





مقالات ذات صلة

رقم قياسي جديد لمرفأ بيروت
2025-10-08

رقم قياسي جديد لمرفأ بيروت

الرقم القياسي لأطول السلاسل في تاريخ أوروبا مهدد
2025-11-10

الرقم القياسي لأطول السلاسل في تاريخ أوروبا مهدد

بعد ارتفاعه القياسي.. الذهب يتراجع!
2025-10-21

بعد ارتفاعه القياسي.. الذهب يتراجع!

هاشتاغ يونايتد يبيع "لاعبيه الافتراضيين" بصفقات قياسيّة
2025-11-09

هاشتاغ يونايتد يبيع "لاعبيه الافتراضيين" بصفقات قياسيّة

غوردون يعادل رقم آلان شيرر القياسي

رياضة

كرة القدم

أنتوني غوردون

نيوكاسل يونايتد

آلان شيرر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تيباس يلوّح بالسعودية لاستضافة الدوري الإسباني
فأل سيء، يفوزون على برشلونة … ثم ينهارون!

اقرأ ايضا في كرة القدم

تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم
01:55

تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم

مصمم لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم في أنحاء العالم

01:55

تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم

مصمم لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم في أنحاء العالم

بوغبا يستثمر في سباقات الجِمال!!
01:54

بوغبا يستثمر في سباقات الجِمال!!

دخل النجم الفرنسي بول بوغبا عالم سباقات الجِمال

01:54

بوغبا يستثمر في سباقات الجِمال!!

دخل النجم الفرنسي بول بوغبا عالم سباقات الجِمال

تيباس يلوّح بالسعودية لاستضافة الدوري الإسباني
01:54

تيباس يلوّح بالسعودية لاستضافة الدوري الإسباني

جدّد مساعيه لإقامة مباراة خارج الأراضي الإسبانية

01:54

تيباس يلوّح بالسعودية لاستضافة الدوري الإسباني

جدّد مساعيه لإقامة مباراة خارج الأراضي الإسبانية

اخترنا لك
تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم
01:55
بوغبا يستثمر في سباقات الجِمال!!
01:54
تيباس يلوّح بالسعودية لاستضافة الدوري الإسباني
01:54
فأل سيء، يفوزون على برشلونة … ثم ينهارون!
01:51

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025