4 آب "الحقيقة الضائعة"
تيباس يلوّح بالسعودية لاستضافة الدوري الإسباني

تيباس يلوّح بالسعودية لاستضافة الدوري الإسباني
كرة القدم

2025-12-11 | 01:54
تيباس يلوّح بالسعودية لاستضافة الدوري الإسباني

جدّد مساعيه لإقامة مباراة خارج الأراضي الإسبانية

جدّد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، مساعيه لإقامة مباراة رسمية من دوري الدرجة الأولى الإسباني خارج الأراضي الإسبانية، مرشّحا السعودية كأحد الخيارات المطروحة لاستضافة هذا الحدث المثير للجدل.
فخلال مشاركته في القمة العالمية لكرة القدم في الرياض، قال تيباس إنّ هدف الرابطة لا يزال نقل مباراة رسمية إلى الخارج، مؤكّدا أنّ النقاش الدائر حاليا داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم حول السماح بإقامة مباريات من الدوريات المحلية خارج حدودها قد يفتح الباب أمام تحقيق هذا المشروع. 
تيباس، ذكّر بمحاولة سابقة لنقل مباراة بين برشلونة وفياريال إلى ملعب هارد روك في ميامي، قبل أن تفشل الخطة تحت ضغط انتقادات في الداخل الإسباني واحتجاجات اللاعبين وإشكالات قانونية.
فالمعارضون يرون أنّ إخراج مباريات الدوري من سياق الذهاب والإياب التقليدي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويحوّل المنافسة إلى منتج استعراضي يخضع بالكامل للاعتبارات التجارية.
في المقابل، تدافع الرابطة عن الفكرة بوصفها وسيلة لتوسيع قاعدة الجماهير عالميا وزيادة العائدات المالية في سوق باتت فيها الدوريات الكبرى تتنافس على جذب المشاهدين من كل القارات. 
طرح السعودية كمضيف محتمل يأتي في سياق استراتيجيتها المستمرة لتعزيز حضورها في خريطة كرة القدم العالمية، من استضافة كأس السوبر الإسباني إلى كأس العالم 2034 وغيرها من البطولات الكبرى.


