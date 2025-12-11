الأخبار
تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم

تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم
كرة القدم

2025-12-11 | 01:55
تطبيق لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم

مصمم لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم في أنحاء العالم

أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث تطبيق الألعاب الجديد "Road to Qatar PLAY" المصمم لتعزيز تفاعل المشجعين وهواة لعبة كرة القدم في أنحاء العالم ضمن بيئة تنافسية مشتركة. 
ويضم التطبيق 12 تحدياً تفاعلياً يناسب جميع مستويات المشاركة، بدءاً من المشجعين العاديين وانتهاءً بهواة كرة القدم والشغوفين بالساحرة المستديرة. ويمكن للاعبين المشاركة في لعبة فانتازي وغيرها من الألعاب لاختبار معلوماتهم وتوقع نتائج المباريات لربح النقاط.
ويشمل التطبيق أيضاً مزايا اجتماعية مثل توجيه دعوات للأصدقاء للمشاركة في التحديات، وإمكانية مشاركة تشكيلات المنتخبات في لعبة فانتازي كرة القدم، بما يعزز التفاعل المجتمعي والمنافسات الرياضية الودية. 
ويحرز المشاركون نقاطاً عبر هذه التحديات يمكن الاطلاع عليها في لوحات الصدارة، حيث يمكن للاعبين تتبع ترتيبهم بين الأصدقاء والمستخدمين حول العالم، وسيحصل أفضل ثلاثة لاعبين على قسائم سفر تقديراً لإنجازاتهم في الألعاب التي يشاركون فيها. 
ويتيح التطبيق للمشجعين تجربة ألعاب مثيرة وفرصة للتفاعل مع محتوى كرة القدم التفاعلي، كما يعزز استراتيجية تعزيز الابتكار والإبداع في قطاعي الرياضة والترفيه على نطاق أوسع.



مقالات ذات صلة

اتهامات جنسية تطارد لاعب كرة القدم
2025-09-29

اتهامات جنسية تطارد لاعب كرة القدم

نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!
2025-09-20

نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!

فضيحة أموال تهزّ كرة القدم الأرجنتينية
2025-12-10

فضيحة أموال تهزّ كرة القدم الأرجنتينية

فضيحة تجنيس تهزّ كرة القدم الماليزيّة
2025-11-23

فضيحة تجنيس تهزّ كرة القدم الماليزيّة

