بوغبا يستثمر في سباقات الجِمال!!

دخل النجم الفرنسي بول بوغبا عالم سباقات الجِمال

دخل النجم الفرنسي بول بوغبا عالم سباقات الجِمال (الهجن) من الباب العريض، بعدما أعلن عن استثماره في فريق "الهبوب" السعودي، ليصبح شريكا وسفيرا لأول فريق احترافي في هذا النوع من الرياضات، ينافس في دول .

لاعب موناكو البالغ من العمر 32 عاما، أوضح أنّ دخوله هذا المجال جاء بعد متابعة لعدد من السباقات عبر "يوتيوب" وبحث في أساليب التدرّب والتكتيك، قبل أن يقتنع بأنّ سباقات الجِمال تتطلّب قدرا كبيرا من الالتزام والتضحية والعمل الجماعي، تماما كما هو الحال في .

وأكّد أنّ القيم المشتركة بين الرياضات المختلفة، من تركيز وانضباط وعزيمة، هي التي تصنع الأبطال في النهاية.

فريق "الهبوب"، الذي أسّسه رائدا الأعمال عمر المعينا وصفوان مدير، يقدَّم بوصفه أول فريق حديث لسباقات الجِمال على المستوى الدولي، واعتبر المعينا أنّ انضمام بوغبا يشكّل تحوّلا نوعيا يعزّز رسالة الفريق في ربط الرياضة بسردية ثقافية تهدف إلى إبراز إرثٍ من إلى .

ويأتي هذا المشروع في وقت عاد فيه بوغبا مؤخرا إلى الملاعب مع موناكو، بعد تقليص عقوبة إيقافه على خلفية قضيّة منشّطات، وهي فترة قال إنّه تعلّم خلالها الكثير عن الضغط والمسؤولية، ولا يزال يسعى لتحويل تجربته إلى قصص نجاح داخل الملعب وخارجه.





