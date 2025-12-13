فيديو - انتقل من نيبال الى الهند لمشاهدة ميسي

🚨🚨| Some fans INVADED the hotel where Messi was staying. 🏨🇮🇳



Tour organizers requested that Messi be allowed to rest, as it was late at night.



توجّه أحد مشجعي النجم ، لاعب انتر ميامي الأميركي، من نيبال إلى خصيصا من أجل مشاهدة قدوته الكروية عن قرب، واصفا الرحلة بأنها تحقيق لحلم طال انتظاره.وقال المشجّع "أتيت من نيبال فقط لأشاهد ، وأود أن أذكر عائلتي التي سمحت لي بالحضور وساعدتني على تحقيق هذا الحلم".وأضاف، معبّراً عن مدى شغفه الكبير بميسي، أنه قطع هذه المسافة البعيدة وتغيب عن جامعته من أجل هذه اللحظة التي اعتبرها استثنائية ولا تتكرر كثيراً في الحياة.وسرعان ما انتشرت تصريحات الشاب على ، في يعكس التأثير العالمي الهائل لميسي وحجم الشعبية الجارفة التي يتمتع بها في مختلف أنحاء ، ولا سيما في القارة الآسيوية.وبدأت زيارة ميسي إلى الهند في إطار جولته الخاصة المسماة “GOAT India Tour 2025”، حيث وصل إلى كولكاتا فجر الجمعة، وسط حفاوة جماهيرية كبيرة، ويستمر في جولة تشمل أربع مدن هندية قبل أن تختتم في نيودلهي.