فيديو - انتقل من نيبال الى الهند لمشاهدة ميسي

توجّه أحد مشجعي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
، لاعب انتر ميامي الأميركي، من نيبال إلى الهند
خصيصا من أجل مشاهدة قدوته الكروية عن قرب، واصفا الرحلة بأنها تحقيق لحلم طال انتظاره.
وقال المشجّع "أتيت من نيبال فقط لأشاهد ميسي
، وأود أن أذكر عائلتي التي سمحت لي بالحضور وساعدتني على تحقيق هذا الحلم".
وأضاف، معبّراً عن مدى شغفه الكبير بميسي، أنه قطع هذه المسافة البعيدة وتغيب عن جامعته من أجل هذه اللحظة التي اعتبرها استثنائية ولا تتكرر كثيراً في الحياة.
وسرعان ما انتشرت تصريحات الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي
، في مشهد
يعكس التأثير العالمي الهائل لميسي وحجم الشعبية الجارفة التي يتمتع بها في مختلف أنحاء العالم
، ولا سيما في القارة الآسيوية.
وبدأت زيارة ليونيل
ميسي إلى الهند في إطار جولته الخاصة المسماة “GOAT India Tour 2025”، حيث وصل إلى كولكاتا فجر اليوم
الجمعة، وسط حفاوة جماهيرية كبيرة، ويستمر في جولة تشمل أربع مدن هندية قبل أن تختتم في نيودلهي.