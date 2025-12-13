الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
٤ آب
فيديو - تمثال عملاق لميسي بارتفاع 21 متراً في الهند

فيديو - تمثال عملاق لميسي بارتفاع 21 متراً في الهند
كرة القدم

2025-12-13 | 00:10
فيديو - تمثال عملاق لميسي بارتفاع 21 متراً في الهند

تمثال حديدي ضخم يبلغ ارتفاعه نحو 21 متراً

كشف منظّمون في كولكاتا في الهند عن تمثال حديدي ضخم يبلغ ارتفاعه نحو 21 متراً، يجسّد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يرفع كأس العالم لكرة القدم، وذلك كتكريم له خلال زيارته الحالية ضمن جولة في البلاد.
التمثال الذي تمّ بناؤه بجهود فريق من الحرفيين خلال نحو 40 يوماً في منطقة Lake Town بنورث كولكاتا، يعد أحد أعلى التماثيل التي تُخلَّد للاعب في العالم، وقد أعرب المسؤولون عن اعتزازهم بهذا العمل الضخم الذي يأتي وسط إثارة جماهيرية كبيرة في المدينة استعدادا للزيارة التي بدأت اليوم الجمعة.
وسيُقام حفل تدشين افتراضيّ للتمثال اليوم بحضور رموز محلية ورياضية، حيث سيكون ميسي جزءا من الحدث عبر تقنية الاتصالات عن بُعد لأسباب تتعلق بالأمن وتنظيم الحشود. 
التمثال يعكس حب الجماهير الهندية لكرة القدم وتأثير ميسي العالمي، لاسيما وأن الزيارة الأولى له منذ سنوات طويلة أعادت إشعال حماس المشجعين في كولكاتا ومدن أخرى.



فيديو - تمثال عملاق لميسي بارتفاع 21 متراً في الهند

