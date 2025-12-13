فيديو - تمثال عملاق لميسي بارتفاع 21 متراً في الهند

This Messi statue in Kolkata, India 🔥



pic.twitter.com/J8gWdIR92r — Major League Soccer (@MLS) December 12, 2025

كشف منظّمون في كولكاتا في الهند عن تمثال حديدي ضخم يبلغ ارتفاعه نحو 21 متراً، يجسّد النجم وهو يرفع ، وذلك كتكريم له خلال زيارته الحالية ضمن جولة في البلاد.التمثال الذي تمّ بناؤه بجهود فريق من الحرفيين خلال نحو 40 يوماً في منطقة Lake Town بنورث كولكاتا، يعد أحد أعلى التماثيل التي تُخلَّد للاعب في ، وقد أعرب المسؤولون عن اعتزازهم بهذا العمل الضخم الذي يأتي وسط إثارة جماهيرية كبيرة في المدينة استعدادا للزيارة التي بدأت الجمعة.وسيُقام حفل تدشين افتراضيّ للتمثال اليوم بحضور رموز محلية ورياضية، حيث سيكون ميسي جزءا من عبر تقنية الاتصالات عن بُعد لأسباب تتعلق بالأمن وتنظيم الحشود.التمثال يعكس حب الجماهير الهندية لكرة القدم وتأثير ميسي العالمي، لاسيما وأن الزيارة الأولى له منذ سنوات طويلة أعادت إشعال المشجعين في كولكاتا ومدن أخرى.