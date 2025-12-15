بيدري يُسقط رقم ميسي التاريخي

أسقط بيدري رقما ظلّ مرتبطا ليونيل في تاريخ

أسقط بيدري رقما ظلّ مرتبطا ليونيل في تاريخ ، بعدما تحوّل ظهوره أمام أوساسونا أول أمس إلى محطة قياسية داخل .

ففي الفوز الذي حققه برشلونة (2-0) على أوساسونا، دوّن لاعب الوسط الإسباني إنجازا لافتا ببلوغه 150 مباراة في الدوري بقميص النادي الكتالوني وهو بعمر 23 عاما و18 يوما، ليصبح أصغر لاعب يصل إلى هذا الرقم متجاوزا الرقم السابق الذي كان يحمله ميسي.

وإلى جانب قيمة الرقم التاريخي، أظهر بيدري تأثيره الكبير في برشلونة تحت قيادة هانسي ، فقد بدأ المباراة أساسيا، ولعب دورا محوريا في ربط الخطوط وتنظيم اللعب، عبر تمرير بسرعة وتهدئة الإيقاع عند الحاجة، مانحًا برشلونة الهدوء والبنية الواضحة في فترات حاول فيها أوساسونا تعطيل نسق اللعب.

ورغم أن رافينيا حسم النتيجة بثنائية، فإنّ التحكم بمجريات المباراة جاء بدرجة كبيرة من وسط الملعب، حيث ساعد حضور بيدري على إدارة اللقاء بذكاء رغم بقاء الفارق محدودا حتى الدقائق المتأخرة.

بعد المباراة، أشار إيريك غارسيا إلى دور بيدري عندما "تتعقّد الأمور"، فيما خصّه فليك بإشادة مباشرة معتبرا أنه لاعب من "طراز رفيع".

وبينما يواصل برشلونة سباقه على الصدارة، يبدو تحطيم رقم ميسي بمثابة مؤشر إضافي على أنّ بيدري يتحول تدريجيا إلى ركيزة مشروع الفريق في المراحل الحاسمة من الموسم.







