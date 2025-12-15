فيديو - تحالف جماهيري قديم يلوّن مدرجات شالكة

🇩🇪😎 FC Schalke 04 vs FC Nürnberg this afternoon. Schalke fans with a tifo decidated to their friendship with FC Nürnberg. pic.twitter.com/7zIEMYPAI3 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) December 14, 2025

حوّلت جماهير شالكة في "نوردكورفه (المدرج الشمالي)" مباراة الفريق أمام نورنبرغ إلى مشهدٍ احتفاليّ قبل صافرة البداية، عبر "كوريغرافيا" خُصّصت لتكريم علاقة الصداقة التاريخية التي تربط القاعدتين الجماهيريتين منذ عقود، في لقطة لاقت تفاعلاً واسعا داخل "فيلتينس أرينا" في غيلسنكيرشن.وعلى أرض الملعب، أكمل شالكة ليلته المثالية بفوزٍ ثمين (1-0) على نورنبرغ، ضمن الجولة 16 من الدرجة الثانية الألماني، وسجّل بيكر هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 52 بتسديدة بعيدة المدى، فيما فشل نورنبرغ في استغلال فرصه المتأخرة لإدراك التعادل.وبهذا الانتصار، أنهى شالكة مرحلة الذهاب في الصدارة، وضمن لقب "بطل الخريف (Herbstmeister)"، رافعًا رصيده إلى 37 نقطة، وسط حضور بلغ 62,077 متفرّجا.