فيديو - تحالف جماهيري قديم يلوّن مدرجات شالكة

حوّلت جماهير شالكة في "نوردكورفه (المدرج الشمالي)" مباراة الفريق أمام نورنبرغ إلى مشهدٍ احتفاليّ قبل صافرة البداية، عبر "كوريغرافيا" خُصّصت لتكريم علاقة الصداقة التاريخية التي تربط القاعدتين الجماهيريتين منذ عقود، في لقطة لاقت تفاعلاً واسعا داخل "فيلتينس أرينا" في غيلسنكيرشن.
وعلى أرض الملعب، أكمل شالكة ليلته المثالية بفوزٍ ثمين (1-0) على نورنبرغ، ضمن الجولة 16 من دوري
الدرجة الثانية الألماني، وسجّل فيتالي
بيكر هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 52 بتسديدة بعيدة المدى، فيما فشل نورنبرغ في استغلال فرصه المتأخرة لإدراك التعادل.
وبهذا الانتصار، أنهى شالكة مرحلة الذهاب في الصدارة، وضمن لقب "بطل الخريف (Herbstmeister)"، رافعًا رصيده إلى 37 نقطة، وسط حضور بلغ 62,077 متفرّجا.