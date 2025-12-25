فيديو – نجم يوفنتوس يطلق مؤسسته الخيرية لإلهام الأطفال

#USMNT star Weston McKennie🇺🇸 was joined by his Juventus teammates for the premiere launch event of his foundation “McKennie's Magical Youth " dedicated to Italian youth philanthropy.

He received a 5 minute standing ovation of cheers by hundreds of children at the event. pic.twitter.com/vDzv0RFyKZ — 🇺🇸🇳🇬 (@joshua_reports) December 24, 2025

أطلق النجم الأميركي وستون ماكيني مؤسسته الجديدة “McKennie’s Magical Youth Mission” خلال حفل خاص أقامه في .حضر الحفل عدد من زملاء اللاعب الأميركي في صفوف ، وأثنوا على المبادرة التي تأتي لدعم العمل الخيري الموجّه لفئة في إيطاليا، من خلال برامج تهدف إلى الأطفال ومساندة المجتمعات المحلية.وخلال الحفل، حظي ماكيني، البالغ 27 عاماً، باستقبال حافل تخلله تصفيق حار لمدة خمس دقائق من مئات الأطفال الحاضرين، في لحظة مؤثرة عكست مدى ارتباطه بالجماهير هناك وتأثيره المتزايد خارج الملعب كما داخله.