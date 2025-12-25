فيديو – نجم يوفنتوس يطلق مؤسسته الخيرية لإلهام الأطفال

أطلق النجم الأميركي وستون ماكيني مؤسسته الجديدة “McKennie’s Magical Youth Mission” خلال حفل خاص أقامه في إيطاليا
.
حضر الحفل عدد من زملاء اللاعب الأميركي في صفوف يوفنتوس
، وأثنوا على المبادرة التي تأتي لدعم العمل الخيري الموجّه لفئة الشباب
في إيطاليا، من خلال برامج تهدف إلى إلهام
الأطفال ومساندة المجتمعات المحلية.
وخلال الحفل، حظي ماكيني، البالغ 27 عاماً، باستقبال حافل تخلله تصفيق حار لمدة خمس دقائق من مئات الأطفال الحاضرين، في لحظة مؤثرة عكست مدى ارتباطه بالجماهير هناك وتأثيره المتزايد خارج الملعب كما داخله.