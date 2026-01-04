ما هي علاقة الرئيس نيكولاس مادورو ببرشلونة وليونيل ميسي؟

تحول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الى المادة الأولى في المجالس ووسائل الاعلام ووسائل التواصل بعد اعتقاله من قصره، في حدث غير مسبوق، من قبل قوات أميركية خاصة.

ولطالما أظهر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو شغفًا علنيًا بنادي ، في مواقف لافتة وثّقتها على مدار السنوات الماضية.

ففي العام 2020، مازح مادورو خلال تصريح علني قائلاً إنه قد “ينضم إلى برشلونة”، في إشارة رمزية لحبه الكبير للنادي الكتالوني.

وعند رحيل عن إلى عام 2021، ظهر مادورو متأثرًا بشدة، حيث بكى خلال بث مباشر، ووجّه انتقادات حادة لإدارة النادي برئاسة ، معتبرًا أن السماح برحيله كان "خطأً تاريخيًا".









