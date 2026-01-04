الأخبار
ما هي علاقة الرئيس نيكولاس مادورو ببرشلونة وليونيل ميسي؟

A-
A+

كرة القدم

2026-01-04 | 05:13
لطالما أظهر مادورو شغفا علنيا بنادي برشلونة

تحول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الى المادة الأولى في المجالس ووسائل الاعلام ووسائل التواصل بعد اعتقاله من قصره، في حدث غير مسبوق، من قبل قوات أميركية خاصة.
ولطالما أظهر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو شغفًا علنيًا بنادي برشلونة الإسباني، في مواقف لافتة وثّقتها وسائل الإعلام على مدار السنوات الماضية.
ففي العام 2020، مازح مادورو خلال تصريح علني قائلاً إنه قد “ينضم إلى برشلونة”، في إشارة رمزية لحبه الكبير للنادي الكتالوني.
وعند رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2021، ظهر مادورو متأثرًا بشدة، حيث بكى خلال بث مباشر، ووجّه انتقادات حادة لإدارة النادي برئاسة جوان لابورتا، معتبرًا أن السماح برحيله كان "خطأً تاريخيًا".




رياضة

كرة القدم

نيكولاس مادورو

برشلونة

ليونيل ميسي

