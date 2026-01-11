ريال مدريد يراجع نفسه: الأداء دون المطلوب رغم بلوغ النهائي

يقرّ داخليًا بأن مستواه في الأسابيع لا يعكس ما يُفترض أن يقدّمه فريق بحجمه، حتى وإن نجح في الوصول إلى نهائي جديد، وبات على بُعد مباراة واحدة من إضافة لقب آخر. وجاء التأهل إلى السوبر الإسباني بعد انتصار شاق على أتلتيكو في جدة، ليضرب موعدًا حاسمًا مع مساء الأحد.

وبحسب أجواء ما بعد نصف النهائي على ملعب الملك ، لم تكن الانتقادات محصورة في التحليلات الإعلامية، بل حضرت داخل النادي نفسه، إذ تردّد في مقاعد كبار الضيوف تقييم صريح مفاده أنّ الفريق لا يلعب كرة قدم جيّدة وأنّه يعاني، وهو ما عكس قناعة متنامية بأن التأهل لا يُخفي الحاجة إلى تحسين فوري في الأداء.

هذا التشخيص يتقاسمه اللاعبون أيضًا، فداخل غرفة الملابس يسود اعتراف بأن ما قُدّم حتى الآن أقل بكثير من الإمكانات، وأنّ الفريق على تقديم صورة أفضل بكثير مما ظهر عليه.

وفتح اللاعبون نقاشات مباشرة للبحث عن حلول للخروج من المرحلة الصعبة، مع تأكيدهم أنهم مطالبون بردّ اعتبار يليق بالنادي وبجماهيره.

وفي اجتماع للفريق بمقر الإقامة، كانت حاسمة، رفع النسق التنافسي فورًا، وتصحيح الأخطاء من داخل المجموعة نفسها.

كما شدّد اللاعبون على أن المسألة لا تدور حول حماية الجهاز الفني بقدر ما تتعلق باستعادة أسلوب مدريد في الأداء والقتال على كل كرة، معتبرين أن نهائيًا أمام برشلونة يمنحهم الدافع الأكبر لإعادة الفريق إلى طبيعته.







