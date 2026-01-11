فيديو - بيكيه يستنفر أندورا لمواجهة الثلج

تحوّل تساقط الثلوج الكثيف في إمارة أندورا
إلى سباق مع الوقت قبل مباراة إف سي أندورا
أمام كولتورال ليونيسا، بعدما دعا جيرارد بيكيه
، المساهم الأكبر في النادي، سكان البلاد إلى المساعدة في إزالة الثلوج عن أرضية الملعب لضمان إقامة اللقاء كما هو مقرر ضمن منافسات دوري
الدرجة الثانية الإسباني.
وأفادت تقارير إسبانية بأن ملعب النادي في إنكامب استيقظ صباح
السبت على تراكم كبير للثلوج بلغ نحو 28 سنتيمترًا، ما وضع المباراة المقررة أصلًا عند الساعة 16:15 تحت خطر التأجيل.
وفي ضوء ذلك، جرى تعديل موعد ضربة البداية إلى الساعة 18:30 لإتاحة وقت إضافي لتهيئة أرضية اللعب واستكمال أعمال التنظيف.
و شارك في عملية الإزالة عاملون بالنادي ومشجعون ومتطوعون، مع ظهور بيكيه
نفسه وهو يعمل على رفع الثلوج، في محاولة لتفادي إلغاء المباراة بسبب الأحوال الجوية.