فيديو - بيكيه يستنفر أندورا لمواجهة الثلج

🇦🇩🙏 is encouraging all of Andorra to help to remove the snow from the FC Andorra pitch so the game against Cultural Leonesa can go ahead! ❄️🪏 pic.twitter.com/qeUdFapvmy — EuroFoot (@eurofootcom) January 10, 2026

تحوّل تساقط الثلوج الكثيف في إلى سباق مع الوقت قبل مباراة أمام كولتورال ليونيسا، بعدما دعا ، المساهم الأكبر في النادي، سكان البلاد إلى المساعدة في إزالة الثلوج عن أرضية الملعب لضمان إقامة اللقاء كما هو مقرر ضمن منافسات الدرجة الثانية الإسباني.وأفادت تقارير إسبانية بأن ملعب النادي في إنكامب استيقظ السبت على تراكم كبير للثلوج بلغ نحو 28 سنتيمترًا، ما وضع المباراة المقررة أصلًا عند الساعة 16:15 تحت خطر التأجيل.وفي ضوء ذلك، جرى تعديل موعد ضربة البداية إلى الساعة 18:30 لإتاحة وقت إضافي لتهيئة أرضية اللعب واستكمال أعمال التنظيف.و شارك في عملية الإزالة عاملون بالنادي ومشجعون ومتطوعون، مع ظهور نفسه وهو يعمل على رفع الثلوج، في محاولة لتفادي إلغاء المباراة بسبب الأحوال الجوية.