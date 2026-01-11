الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - بيكيه يستنفر أندورا لمواجهة الثلج

فيديو - بيكيه يستنفر أندورا لمواجهة الثلج
كرة القدم

2026-01-11 | 02:17
فيديو - بيكيه يستنفر أندورا لمواجهة الثلج

تحوّل تساقط الثلوج الكثيف في إمارة أندورا إلى سباق مع الوقت

تحوّل تساقط الثلوج الكثيف في إمارة أندورا إلى سباق مع الوقت قبل مباراة إف سي أندورا أمام كولتورال ليونيسا، بعدما دعا جيرارد بيكيه، المساهم الأكبر في النادي، سكان البلاد إلى المساعدة في إزالة الثلوج عن أرضية الملعب لضمان إقامة اللقاء كما هو مقرر ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني.
وأفادت تقارير إسبانية بأن ملعب النادي في إنكامب استيقظ صباح السبت على تراكم كبير للثلوج بلغ نحو 28 سنتيمترًا، ما وضع المباراة المقررة أصلًا عند الساعة 16:15 تحت خطر التأجيل.
وفي ضوء ذلك، جرى تعديل موعد ضربة البداية إلى الساعة 18:30 لإتاحة وقت إضافي لتهيئة أرضية اللعب واستكمال أعمال التنظيف.
و شارك في عملية الإزالة عاملون بالنادي ومشجعون ومتطوعون، مع ظهور بيكيه نفسه وهو يعمل على رفع الثلوج، في محاولة لتفادي إلغاء المباراة بسبب الأحوال الجوية.



فيديو - فتيات يستخدمن أغنية شاكيرا للتنمر على بيكيه
2026-01-06
2026-01-06

فيديو - فتيات يستخدمن أغنية شاكيرا للتنمر على بيكيه

فيديو - بيكيه لمارسيلو: لو كنت في البرنابيو لنلت ركلة جزاء
2025-11-12
2025-11-12

فيديو - بيكيه لمارسيلو: لو كنت في البرنابيو لنلت ركلة جزاء

فيديو – لاعِبو أتلتيك بيلباو يتقاذفون كرات الثلج في براغ
2025-11-25
2025-11-25

فيديو – لاعِبو أتلتيك بيلباو يتقاذفون كرات الثلج في براغ

لامين يامال ينتقل إلى قصر بيكيه وشاكيرا بعد انفصاله عن نيكول
2025-11-02
2025-11-02

لامين يامال ينتقل إلى قصر بيكيه وشاكيرا بعد انفصاله عن نيكول

ريال مدريد يراجع نفسه: الأداء دون المطلوب رغم بلوغ النهائي
فيديو - مكليسفيلد يُسقط حامل اللقب ويدوّن أرقاماً تاريخية

تكريم رئاسي لـ"لومومبا فيا"
02:24

تكريم رئاسي لـ"لومومبا فيا"

تصدّر المشجع الكونغولي المشهد الجماهيري في كأس أمم أفريقيا

02:24

تكريم رئاسي لـ"لومومبا فيا"

تصدّر المشجع الكونغولي المشهد الجماهيري في كأس أمم أفريقيا

مجارف الجماهير تُنقذ التحضيرات لقمة الدوري الهولندي
02:23

مجارف الجماهير تُنقذ التحضيرات لقمة الدوري الهولندي

تحوّلت أجواء الشتاء القاسية في إقليم فريزلاند إلى مشهد تضامن

02:23

مجارف الجماهير تُنقذ التحضيرات لقمة الدوري الهولندي

تحوّلت أجواء الشتاء القاسية في إقليم فريزلاند إلى مشهد تضامن

السير أليكس فيرغوسون حزين بسبب موت حصان
02:22

السير أليكس فيرغوسون حزين بسبب موت حصان

تلقّى فريق المدرب بول نيكولز صفعة كبيرة

02:22

السير أليكس فيرغوسون حزين بسبب موت حصان

تلقّى فريق المدرب بول نيكولز صفعة كبيرة

تكريم رئاسي لـ"لومومبا فيا"
02:24
مجارف الجماهير تُنقذ التحضيرات لقمة الدوري الهولندي
02:23
السير أليكس فيرغوسون حزين بسبب موت حصان
02:22
في حادثة غريبة .. حكم يمنح بطاقة حمراء لمشجّع
02:21

