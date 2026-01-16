الأخبار
حملة مساندة لبورخا إيغليسياس في ملاعب اسبانيا

حملة مساندة لبورخا إيغليسياس في ملاعب اسبانيا
كرة القدم

2026-01-16 | 02:55
حملة مساندة لبورخا إيغليسياس في ملاعب اسبانيا

تعرّض مهاجم سيلتا فيغو بورخا إيغليسياس لإهانات ذات طابع رُهابي

تعرّض مهاجم سيلتا فيغو بورخا إيغليسياس لإهانات ذات طابع رُهابي - معادٍ للمثلية، بعد المباراة التي فاز فيها فريقه في الوقت القاتل على إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن الجولة 19 من الدوري الاسباني.
فقد انتشر مقطع يُسمع فيه بعض المشجعين يوجهون له عبارات مسيئة من بينها “píntate las uñas” (“اطلِ أظافرك”) إلى جانب شتائم أخرى. 
وردّ اللاعب بسخرية عبر حساباته، فيما أصدر سيلتا رسالة دعم واضحة للاعب وأدان خطاب الكراهية، كما عبّرت رابطة الدوري الإسباني عن موقف مساند في التغطيات المتداولة.
وبعد الواقعة، انتقلت موجة التضامن من النادي إلى المدرجات: إذ تنظم روابط وجماهير سيلتا لفتة رمزية في المباراة المقبلة على أرضه في بالايدوس عبر الحضور إلى الملعب بأظافر مطلية، ردًا مباشرًا على العبارة التي استُخدمت للإساءة إلى إيغليسياس.
وذكرت صحيفة آس أن المبادرة تقودها رابطة (Carcamáns da Arousa) وتشجّع أيضًا اللاعبين والمشجعين على المشاركة كرسالة ضد رهاب المثلية.



