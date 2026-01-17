فيديو - احتفل بصدّ الكرة فوجدها في شباكه

تغلب منتخب اليابان على نظيره الأردني أمس الجمعة، بركلات الترجيح (4-2) بعد التعادل (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي جمعتهما على أحد ملاعب مدينة الملك عبد الله
الرياضية في مدينة جدة السعودية
، ضمن ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً.
اللافت أن عبد الرحمن سليمان، حارس مرمى المنتخب الأردني، نجح في التصدي للركلة الثانية، فقفز فرحاً، قبل أن ينتبه أن الكرة
ارتفعت في الهواء ثم دخلت شباكه.
ويواجه منتخب اليابان في الدور نصف النهائي، الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية المقررة اليوم
السبت.