فيديو - احتفل بصدّ الكرة فوجدها في شباكه

من غرائب

حارس منتخب الاردن تحت 23 بعد التصدي لركلة الترجيح لـ لاعب اليابان ولكن الكرة ارتدت بعد تصديه ودخلت المرمى pic.twitter.com/MnHtkXopQe — ﮼أبوسليمان،👑﮼خالد،﮼السبيعي،9️⃣0️⃣🏅 (@Ice1ecI) January 16, 2026

تغلب منتخب اليابان على نظيره الأردني أمس الجمعة، بركلات الترجيح (4-2) بعد التعادل (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي جمعتهما على أحد ملاعب مدينة الملك الرياضية في مدينة جدة ، ضمن ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً.اللافت أن عبد الرحمن سليمان، حارس مرمى المنتخب الأردني، نجح في التصدي للركلة الثانية، فقفز فرحاً، قبل أن ينتبه أن ارتفعت في الهواء ثم دخلت شباكه.ويواجه منتخب اليابان في الدور نصف النهائي، الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية المقررة السبت.