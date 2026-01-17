الأخبار
إحدى مواهب برشلونة على وشك المغادرة

إحدى مواهب برشلونة على وشك المغادرة
كرة القدم

2026-01-17 | 01:44
إحدى مواهب برشلونة على وشك المغادرة

أخطر مدربه هانزي فليك بشكل رسمي قراره الرحيل

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن لاعب خط الوسط الشاب درو فيرنانديز، أخطر مدربه هانزي فليك بشكل رسمي، قراره الرحيل عن برشلونة، عبر تفعيل الشرط الجزائي في عقده.
وأضافت الصحيفة أن القرار شخصي، جاء في ظل رغبة اللاعب في الحصول على دقائق لعب منتظمة أكثر من أجل مواصلة تطوره، وأنه كان "صريحا وشجاعا" مع النادي، ولا يريد الانتظار طويلا للحصول على فرصة في برشلونة.
ومن المتوقع أن يُفعّل أحد الأندية الأوروبية الكبيرة الشرط الجزائي، وتبلغ قيمته ستة ملايين يورو، ويعتقد أن مانشستر سيتي الإنجليزي هو الأوفر حظا للتعاقد مع درو الذي لم يشارك مع برشلونة منذ 2 كانون الأول - ديسمبر الماضي، حين لعب 16 دقيقة فقط أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.
وشارك اللاعب البالغ 18 عاما في خمس مباريات فقط مع الفريق الأول للبارسا هذا الموسم في مختلف المسابقات، بما مجموعه 184 دقيقة، صنع خلالها هدفا واحدا ولم يسجل.




رياضة

كرة القدم

درو فيرنانديز

هانزي فليك

برشلونة

