إحدى مواهب برشلونة على وشك المغادرة

أخطر مدربه هانزي بشكل رسمي قراره الرحيل

ذكرت صحيفة سبورت ، أن لاعب خط الوسط الشاب درو فيرنانديز، أخطر مدربه هانزي بشكل رسمي، قراره الرحيل عن ، عبر تفعيل الشرط الجزائي في عقده.

وأضافت الصحيفة أن القرار شخصي، جاء في ظل رغبة اللاعب في الحصول على دقائق لعب منتظمة أكثر من أجل مواصلة تطوره، وأنه كان "صريحا وشجاعا" مع النادي، ولا يريد الانتظار طويلا للحصول على فرصة في برشلونة.

ومن المتوقع أن يُفعّل أحد الأندية الأوروبية الكبيرة الشرط الجزائي، وتبلغ قيمته ستة ملايين ، ويعتقد أن الإنجليزي هو الأوفر حظا للتعاقد مع درو الذي لم يشارك مع برشلونة منذ 2 الأول - ديسمبر الماضي، حين لعب 16 دقيقة فقط أمام أتلتيكو في .

وشارك اللاعب البالغ 18 عاما في خمس مباريات فقط مع الفريق الأول للبارسا هذا الموسم في مختلف المسابقات، بما مجموعه 184 دقيقة، صنع خلالها هدفا واحدا ولم يسجل.









