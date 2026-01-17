ماوريتسيو ساري يطوي صفحة التدخين؟

اتخذ قرارًا بالتوقّف عن التدخين

كشف لنادي ، ماوريتسيو ، أنه اتخذ قرارًا بالتوقّف عن التدخين، في خطوة لافتة بالنظر إلى ارتباط اسمه طويلًا بهذه العادة داخل أروقة الأوروبية.

وتزامن الحديث عن إقلاعه عن التدخين مع فترة صحية حساسة مرّ بها المدرب المخضرم، بعدما أعلن النادي أواخر الأول - ديسمبر 2025 خضوعه لعملية قلب "بسيطة" وعودته المتوقعة إلى عمله خلال فترة قصيرة، وبات مُطالَباً بالتوقّف عن التدخين ضمن توصيات ما بعد الإجراء الطبي.

ويُعد ساري من أكثر المدربين شهرة بهذه العادة، إذ نقلت وكالة "أنسا" عنه في وقت سابق أنه توقّف عن التدخين منذ عدة أيام مع إقراره بإمكانية العودة، ما يعكس صعوبة الإقلاع لديه.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد وصفت المدرّب الإيطالي بأنه يدخّن حتى 80 سيجارة يوميًا، بما يعادل 560 أسبوعيًا ونحو 29,200 سنويًا.

وفي ظل هذه الخلفية، يُنظر إلى خطوة الإقلاع بوصفها تحوّلًا شخصيًا قد ينعكس أيضًا على نمط حياة لاتسيو البالغ 66 عامًا والمستمر على مقاعد التدريب.







