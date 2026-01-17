عودة فان نيستلروي إلى طاقم منتخب هولندا

في خطوة تعيد أحد أبرز المهاجمين في تاريخ "الطواحين" إلى واجهة العمل الدولي

أعلن الهولندي انضمام الأسطورة رود فان نيستلروي إلى الجهاز الفني لمنتخب هولندا ضمن طاقم المدرب رونالد كومان، في خطوة تعيد أحد أبرز المهاجمين في تاريخ "الطواحين" إلى واجهة العمل الدولي قبل الاستحقاقات المقبلة.

وبحسب البيان، سيبدأ فان نيستلروي مهامه رسميًا اعتبارًا من 1 شباط – فبراير، كمساعد ضمن الطاقم الفني، على أن يشارك في التحضيرات الخاصة بالمنتخب خلال المرحلة التي تسبق المواعيد الدولية المقبلة.

ويأتي هذا التعيين في إطار توجه الاتحاد لتعزيز الجهاز بخبرة هجومية رفيعة، مستفيدًا من مسيرة فان نيستلروي الطويلة لاعبًا في أعلى المستويات الأوروبية، إضافة إلى خبراته السابقة داخل المنتخب كمساعد لمدربين سابقين مثل غوس هيدينك وداني بليند.

وعلى صعيد مسيرته التدريبية، يملك فان نيستلروي تجارب مختلفة في السنوات ، بينها فترة كمدرب مؤقت في خلال 2024، إضافة إلى تجربة تدريبية لاحقة انتهت بنهاية موسم 2024-25، قبل أن يعود الآن إلى المشهد الدولي عبر بوابة المنتخب.







