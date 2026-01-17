الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عودة فان نيستلروي إلى طاقم منتخب هولندا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
عودة فان نيستلروي إلى طاقم منتخب هولندا
A-
A+

كرة القدم

2026-01-17 | 01:48
عودة فان نيستلروي إلى طاقم منتخب هولندا

في خطوة تعيد أحد أبرز المهاجمين في تاريخ "الطواحين" إلى واجهة العمل الدولي

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم انضمام الأسطورة رود فان نيستلروي إلى الجهاز الفني لمنتخب هولندا ضمن طاقم المدرب رونالد كومان، في خطوة تعيد أحد أبرز المهاجمين في تاريخ "الطواحين" إلى واجهة العمل الدولي قبل الاستحقاقات المقبلة.
وبحسب البيان، سيبدأ فان نيستلروي مهامه رسميًا اعتبارًا من 1 شباط – فبراير، كمساعد ضمن الطاقم الفني، على أن يشارك في التحضيرات الخاصة بالمنتخب خلال المرحلة التي تسبق المواعيد الدولية المقبلة.
ويأتي هذا التعيين في إطار توجه الاتحاد لتعزيز الجهاز بخبرة هجومية رفيعة، مستفيدًا من مسيرة فان نيستلروي الطويلة لاعبًا في أعلى المستويات الأوروبية، إضافة إلى خبراته السابقة داخل المنتخب كمساعد لمدربين سابقين مثل غوس هيدينك وداني بليند.
وعلى صعيد مسيرته التدريبية، يملك فان نيستلروي تجارب مختلفة في السنوات الأخيرة، بينها فترة كمدرب مؤقت في مانشستر يونايتد خلال 2024، إضافة إلى تجربة تدريبية لاحقة انتهت بنهاية موسم 2024-25، قبل أن يعود الآن إلى المشهد الدولي عبر بوابة المنتخب.



مقالات ذات صلة

هل تجاهلت نانسي عجرم منتخب المغرب؟ توضيح يحسم الجدل
2026-01-12

هل تجاهلت نانسي عجرم منتخب المغرب؟ توضيح يحسم الجدل

منتخب مالي .. أغرب ما في كرة القدم
2026-01-04

منتخب مالي .. أغرب ما في كرة القدم

منتخب أوغندا بثلاثة حراس في 15 دقيقة
2025-12-31

منتخب أوغندا بثلاثة حراس في 15 دقيقة

مدرّب يقود منتخب بلد لم يزره
2025-11-18

مدرّب يقود منتخب بلد لم يزره

عودة فان نيستلروي إلى طاقم منتخب هولندا

رياضة

كرة القدم

الاتحاد الهولندي لكرة القدم

رود فان نيستلروي

منتخب هولندا

رونالد كومان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
زيدان يقترب من عرش فرنسا
ماوريتسيو ساري يطوي صفحة التدخين؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

برشلونة يقترب من بيع مساحة إعلانية على ظهر القميص لأول مرة
01:53

برشلونة يقترب من بيع مساحة إعلانية على ظهر القميص لأول مرة

اقترب برشلونة من إضافة راعٍ جديد على قميص فريقه الاول

01:53

برشلونة يقترب من بيع مساحة إعلانية على ظهر القميص لأول مرة

اقترب برشلونة من إضافة راعٍ جديد على قميص فريقه الاول

فيديو - إعلان أديداس يُثير جدلًا في برشلونة
01:52

فيديو - إعلان أديداس يُثير جدلًا في برشلونة

أثار إعلان حديث لشركة أديداس جدلًا على منصّات التواصل

01:52

فيديو - إعلان أديداس يُثير جدلًا في برشلونة

أثار إعلان حديث لشركة أديداس جدلًا على منصّات التواصل

زيدان يقترب من عرش فرنسا
01:51

زيدان يقترب من عرش فرنسا

بدأ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إجراءات رسمية تمهيدًا لتعيينه

01:51

زيدان يقترب من عرش فرنسا

بدأ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إجراءات رسمية تمهيدًا لتعيينه

اخترنا لك
برشلونة يقترب من بيع مساحة إعلانية على ظهر القميص لأول مرة
01:53
فيديو - إعلان أديداس يُثير جدلًا في برشلونة
01:52
زيدان يقترب من عرش فرنسا
01:51
ماوريتسيو ساري يطوي صفحة التدخين؟
01:46

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026