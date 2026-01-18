الأخبار
فيديو – أغرب هدف مُسجّل بنيران صديقة

فيديو – أغرب هدف مُسجّل بنيران صديقة
كرة القدم

2026-01-18 | 04:16
فيديو – أغرب هدف مُسجّل بنيران صديقة

شهد فوز ستوك بورت على روثرهام أحداثاً غريبة

شهد فوز ستوك بورت على روثرهام (3-2) في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي أحداثاً غريبة، أبرزها تسجيل ثلاثة من اصل الأهداف الخمسة بنيران صديقة.
فقد سجل شين راجيت (13) وكاميرون داوسون (56) لمصلحة المنافس ستوك بورت بالخطأ، وسجل جوزف أولويو (42) بالخطأ لمصلحة روثرهام.
الا أن الأغرب، كان هدف الدقيقة 42، حين سدد حارس المرمى بين هينشليف كرة عادية، لكنها ارتطمت بشكل مفاجىء بظهر زميله جوزف أولويو، وسكنت الشباك.
ويحتل ستوك بورت المركز الرابع في البطولة برصيد 45 نقطة، بفرق 10 نقاط عن كارديف سيتي المتصدر، فيما يحتل روثرهام المرتبة 23 قبل الأخيرة برصيد 24 نقطة.



فيديو – أغرب هدف مُسجّل بنيران صديقة

رياضة

كرة القدم

ستوك بورت

روثرهام

