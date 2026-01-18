فيديو – أغرب هدف مُسجّل بنيران صديقة

This Rotherham goal at Stockport today…



🤣🫣 pic.twitter.com/Tq3an3sGu3 — Football Away Days (@FBAwayDays) January 17, 2026

شهد فوز على روثرهام (3-2) في الإنجليزي أحداثاً غريبة، أبرزها تسجيل ثلاثة من اصل الأهداف الخمسة بنيران صديقة.فقد سجل شين راجيت (13) وكاميرون داوسون (56) لمصلحة المنافس ستوك بورت بالخطأ، وسجل أولويو (42) بالخطأ لمصلحة روثرهام.الا أن الأغرب، كان هدف الدقيقة 42، حين سدد حارس المرمى بين هينشليف كرة عادية، لكنها ارتطمت بشكل مفاجىء بظهر زميله جوزف أولويو، وسكنت الشباك.ويحتل ستوك بورت المركز الرابع في البطولة برصيد 45 نقطة، بفرق 10 نقاط عن المتصدر، فيما يحتل روثرهام المرتبة 23 قبل برصيد 24 نقطة.