فولكروغ تعرّض لعملية سرقة داخل الفندق

ذكرت تقارير صحفية أن المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ تعرّض لعملية سرقة داخل فندق يقيم فيه في ، بعدما غادر الأربعاء الفائت للمشاركة في حصة تدريبية، ثم عاد ليجد صندوق الأمانات في غرفته وقد تم كسرُه وفتحُه بالقوة.

وبحسب الروايات المتداولة في التقارير، فإن المسروقات شملت أربع ساعات فاخرة قُدّرت قيمتها الإجمالية بنحو 500 ألف ، وتقديرات أخرى نشرتها صحف بريطانية تحدثت عن نحو 400 ألف جنيه إسترليني.

وأضافت المصادر أن فولكروغ يتعاون مع السلطات لتحديد المشتبه بهم، وأن الغرفة خضعت لإجراءات رفع البصمات وجمع الأدلة.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي مُفصّل من النادي أو من اللاعب المعار من وست هام الإنجليزي الى ، بشأن الواقعة، فيما اكتفت التقارير بالإشارة إلى أنها جاءت خلال فترة إقامة فولكروغ في فندق ريثما يستقر سكنه في المدينة.







