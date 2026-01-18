الأخبار
فولكروغ تعرّض لعملية سرقة داخل الفندق

فولكروغ تعرّض لعملية سرقة داخل الفندق
كرة القدم

2026-01-18 | 04:15
فولكروغ تعرّض لعملية سرقة داخل الفندق

تعرّض لعملية سرقة داخل فندق يقيم فيه في مدينة ميلانو

ذكرت تقارير صحفية أن المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ تعرّض لعملية سرقة داخل فندق يقيم فيه في مدينة ميلانو، بعدما غادر صباح الأربعاء الفائت للمشاركة في حصة تدريبية، ثم عاد ليجد صندوق الأمانات في غرفته وقد تم كسرُه وفتحُه بالقوة. 
وبحسب الروايات المتداولة في التقارير، فإن المسروقات شملت أربع ساعات فاخرة قُدّرت قيمتها الإجمالية بنحو 500 ألف يورو، وتقديرات أخرى نشرتها صحف بريطانية تحدثت عن نحو 400 ألف جنيه إسترليني. 
وأضافت المصادر أن فولكروغ يتعاون مع السلطات الإيطالية لتحديد المشتبه بهم، وأن الغرفة خضعت لإجراءات رفع البصمات وجمع الأدلة.
ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي مُفصّل من النادي أو من اللاعب المعار من وست هام الإنجليزي الى ميلان، بشأن الواقعة، فيما اكتفت التقارير بالإشارة إلى أنها جاءت خلال فترة إقامة فولكروغ في فندق ريثما يستقر سكنه في المدينة.



