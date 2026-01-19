بالفيديو - فوضى جماهيرية خلال النهائي

شهد نهائي كأس الأمم الأفريقية
، مساء أمس الأحد، لحظات توترٍ داخل المدرجات وخارج خطوط اللعب، بعد محاولة بعض مشجعي السنغال اقتحام أرض الملعب، ما أدى الى وقوع اشتباكات مع عناصر الأمن.
واندلعت الفوضى عقب قرارٍ تحكيمي مثير للجدل باحتساب ركلة جزاء لصالح المغرب
بعد مراجعة تقنية الفيديو في الوقت بدل الضائع، ما دفع منتخب السنغال إلى مغادرة الملعب احتجاجًا، قبل أن يعود بعد تدخل قائده ساديو ماني
، لتتسبب الواقعة بتأخير استمر نحو 14 دقيقة قبل استئناف اللعب.
وخلال فترة التوقف، سُجِّلت محاولات من مشجعين سنغاليين لدخول أرض الملعب، فيما تحركت قوات الأمن
لاحتواء الموقف وإبعاد الجماهير وإعادة السيطرة على المدرجات.
فنياً، حسمت السنغال اللقب وتُوّجت بطلةً للقارة بعد فوزها على المغرب عقب التمديد، بهدفٍ وحيد سجله باب غاي في الدقيقة 94، بعدما أضاع إبراهيم دياز
ركلة الجزاء التي فجّرت الاحتجاجات.