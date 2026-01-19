بالفيديو - فوضى جماهيرية خلال النهائي

fans trying to storm the pitch fighting with police, during the period of time the players left the pitch and the game was stopped…



شهد نهائي ، مساء أمس الأحد، لحظات توترٍ داخل المدرجات وخارج خطوط اللعب، بعد محاولة بعض مشجعي السنغال اقتحام أرض الملعب، ما أدى الى وقوع اشتباكات مع عناصر الأمن.واندلعت الفوضى عقب قرارٍ تحكيمي مثير للجدل باحتساب ركلة جزاء لصالح بعد مراجعة تقنية الفيديو في الوقت بدل الضائع، ما دفع منتخب السنغال إلى مغادرة الملعب احتجاجًا، قبل أن يعود بعد تدخل قائده ، لتتسبب الواقعة بتأخير استمر نحو 14 دقيقة قبل استئناف اللعب.وخلال فترة التوقف، سُجِّلت محاولات من مشجعين سنغاليين لدخول أرض الملعب، فيما تحركت لاحتواء الموقف وإبعاد الجماهير وإعادة السيطرة على المدرجات.فنياً، حسمت السنغال اللقب وتُوّجت بطلةً للقارة بعد فوزها على المغرب عقب التمديد، بهدفٍ وحيد سجله باب غاي في الدقيقة 94، بعدما أضاع ركلة الجزاء التي فجّرت الاحتجاجات.