مباراة مثيرة للجدل: ريال سوسييداد يوقف سلسلة برشلونة

ألحق سوسييداد ببرشلونة خسارته الأولى بعد سلسلة من 11 انتصارًا متتاليًا

ألحق سوسييداد ببرشلونة خسارته الأولى بعد سلسلة من 11 انتصارًا متتاليًا في مختلف المسابقات، بعدما تفوّق عليه (2-1) على ملعب أنويتا (ريالي أرينا) في ، ضمن منافسات ، مساء أمس الأحد.

وافتتح ميكيل أويارزابال التسجيل في الدقيقة 32، قبل أن يعيد إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل في الدقيقة 70 بضربة رأس، بعد دقائق قليلة من دخوله بديلًا.

لكن ردّ سوسييداد جاء سريعًا، إذ سجل غونسالو غيديش هدف الفوز بعد ذلك مباشرةً تقريبًا، ليحسم المواجهة لصالح الفريق الباسكي.

وشهدت المباراة لحظات جدلية وتفاصيل حاسمة، إذ اصطدمت ارتدت من تسديدات لاعبي برشلونة بالقائم/العارضة 5 مرات، وتعرّض النادي الكتالوني لقرارات ألغت فرصًا مؤثرة بعد تدخل تقنية الفيديو، فيما تألق الحارس أليكس ريميرو أمام محاولات لاعبي الفريق الخصم.

كما أنهى سوسييداد الدقائق منقوصًا بعد طرد كارلوس سولير إثر تدخل على ، لكنه حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.







