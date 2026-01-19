عاجل
كرة القدم

2026-01-19 | 00:33
مباراة مثيرة للجدل: ريال سوسييداد يوقف سلسلة برشلونة

ألحق ريال سوسييداد ببرشلونة خسارته الأولى بعد سلسلة من 11 انتصارًا متتاليًا

ألحق ريال سوسييداد ببرشلونة خسارته الأولى بعد سلسلة من 11 انتصارًا متتاليًا في مختلف المسابقات، بعدما تفوّق عليه (2-1) على ملعب أنويتا (ريالي أرينا) في سان سيباستيان، ضمن منافسات الدوري الإسباني، مساء أمس الأحد. 
وافتتح ميكيل أويارزابال التسجيل في الدقيقة 32، قبل أن يعيد ماركوس راشفورد برشلونة إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل في الدقيقة 70 بضربة رأس، بعد دقائق قليلة من دخوله بديلًا. 
لكن ردّ سوسييداد جاء سريعًا، إذ سجل غونسالو غيديش هدف الفوز بعد ذلك مباشرةً تقريبًا، ليحسم المواجهة لصالح الفريق الباسكي. 
وشهدت المباراة لحظات جدلية وتفاصيل حاسمة، إذ اصطدمت ارتدت الكرة من تسديدات لاعبي برشلونة بالقائم/العارضة 5 مرات، وتعرّض النادي الكتالوني لقرارات ألغت فرصًا مؤثرة بعد تدخل تقنية الفيديو، فيما تألق الحارس أليكس ريميرو أمام محاولات لاعبي الفريق الخصم. 
كما أنهى سوسييداد الدقائق الأخيرة منقوصًا بعد طرد كارلوس سولير إثر تدخل على بيدري، لكنه حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.



مباراة مثيرة للجدل: ريال سوسييداد يوقف سلسلة برشلونة

رياضة

كرة القدم

ريال سوسييداد

برشلونة

